“Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” được tạp chí Time chọn là K-drama hay nhất 2025

Tạp chí danh tiếng Time của Mỹ tháng 12 vừa qua đã công bố danh sách “10 phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất năm 2025” (The 10 Best K-Dramas of 2025). Trong đó, bộ phim “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” (When Life Gives You Tangerines) trên nền tảng Netflix đã xuất sắc được chọn vào vị trí thứ nhất trong danh sách.





Tạp chí đánh giá “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất năm và là một trong số những sê-ri phim xuất sắc nhất, nhận định phim sử dụng chất liệu đời thực để kể một câu chuyện đẹp và sâu sắc. Thật hiếm và quý giá khi biến những điều bình thường trở nên phi thường mà không làm mất đi sự phức tạp và chiều sâu của nó.



Nội dung bộ phim kể về cuộc đời của cô gái Oh Ae-sun (do IU thủ vai hồi trẻ và Moon So-ri lúc trung niên) với tính cách “hơi” bướng nhưng quả quyết, với Yang Gwan-sik (Park Bo-gum đóng hồi trẻ và Park Hae-joon lúc trung niên) qua 4 mùa ở đảo Jeju, Hàn Quốc. Time ca ngợi kịch bản phim được trau chuốt kỹ lưỡng, kết hợp với sự tỉ mỉ của đạo diễn và diễn xuất nhiệt tình của dàn diễn viên đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người xem.





Trong nửa đầu năm ngoái, “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” đã thu hút khoảng 35 triệu người xem, đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 hạng mục sê-ri phim không phải tiếng Anh toàn cầu của Netflix và giữ vững vị trí đầu bảng trong suốt 8 tuần.





Bộ phim cũng đã chứng tỏ được sức mạnh của mình tại các lễ trao giải, mang về 4 giải thưởng tại lễ trao Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 61, 3 giải tại lễ trao Giải thưởng sê-ri phim Cheongryong (Rồng Xanh) lần thứ 4, 3 giải trong Giải thưởng OTT toàn cầu tại Lễ hội phát trực tuyến quốc tế năm 2025, 6 giải tại lễ trao Giải thưởng Ngôi sao APAN, 2 giải tại lễ trao Giải thưởng văn hóa và giải trí KCA, giải thưởng chính lần lượt tại Giải thưởng nội dung truyền thông mới và Liên hoan phim đặc biệt Daejeon, được công nhận cả về thành công lẫn chất lượng nghệ thuật.