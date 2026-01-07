Hybe mạnh tay truy cứu trách nhiệm hành vi bôi nhọ nghệ sĩ dù ở nước ngoài

ⓒ HYBE





Theo thông tin trong ngành công nghiệp âm nhạc ngày 8/1, công ty giải trí Hybe và công ty con Belift Lab đã đệ đơn đăng ký chứng cứ sơ bộ lên Tòa án Dân sự và thương mại liên bang Argentina, liên quan đến cư dân mạng ở nước Nam Mỹ này có hành vi lan truyền thông tin sai lệch nhắm đến nghệ sĩ trực thuộc công ty thông qua tài khoản mạng xã hội ẩn danh từ tháng 3 năm ngoái.





Đối tượng liên quan đến vụ việc này là một người dùng nước ngoài sử dụng tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội X, liên tục đăng tải hơn 3.000 bài viết chứa những nội dung sai sự thật, phỉ báng, hủy hoại danh dự các nhân viên, nghệ sĩ trực thuộc công ty như Enhypen, Illit.





Trước đó, Hybe đã đệ đơn kiện dân sự tại tòa án Hàn Quốc vào tháng 8 năm ngoái, nhưng gặp khó khăn trong quá trình tố tụng do đối tượng liên quan không rõ ràng. Công ty sau đó đã thông qua các thủ tục tại tòa án Mỹ, khu vực gần trụ sở nền tảng X, đã xác định địa chỉ IP của tài khoản là nằm ở Argentina. Dựa theo đó, công ty đã tiến hành các thủ tục pháp lý, đệ đơn kiện dân sự lên tòa án nước sở tại.





Đăng ký chứng cứ sơ bộ là một thủ tục để yêu cầu bảo toàn bằng chứng, tránh bị tiêu hủy trước khi phiên tòa chính diễn ra. Nếu tòa án chấp thuận yêu cầu này, thông tin thuê bao IP sẽ được bảo toàn thông qua công ty viễn thông địa phương. Theo đó, đương sự trong vụ việc có thể yêu cầu bên thứ ba (trong vụ này là nền tảng X) cung cấp thông tin liên quan.





Ngành công nghiệp âm nhạc đánh giá đây là một thông điệp mạnh mẽ về cam kết truy cứu trách nhiệm tới cùng ngay cả khi đối tượng gây ra vụ việc ở nước ngoài.