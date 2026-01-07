Đạo diễn Phương Vũ và quá trình thực hiện MV K-pop đầu tay

Những năm gần đây, cái tên Phương Vũ đã trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của thế hệ đạo diễn trẻ Việt Nam. Với phong cách hình ảnh giàu cảm xúc và tư duy thị giác táo bạo, anh cùng nhóm sáng tạo trẻ Antiantiart đã tạo nên nhiều dự án nghệ thuật mang dấu ấn riêng. Mới đây, anh đã đảm nhận vai trò đạo diễn phụ trách sáng tạo cho MV “Super Model” của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc VVUP, đánh dấu dự án K-pop đầu tiên trong sự nghiệp.





Nhận được lời mời từ Bee Park (Kalabika), Đạo diễn sáng tạo (Creative Director) cho album mini “VVON” mới ra mắt của VVUP, Phương Vũ đã mời thêm Nguyễn Hải Nguyên (The Tripod Guys) đồng đạo diễn phụ trách sáng tạo cho MV này. MV được quay toàn bộ ở Long An. Phía Việt Nam trực tiếp đảm nhận phần dàn dựng hình ảnh và hậu kỳ, lồng ghép vào các yếu tố sub-culture (tiểu văn hóa) như drag queen (những người ăn mặc hoán giới) và comic culture (văn hóa truyện tranh) như robot biến hình, hoạt hình hóa 4 thành viên của VVUP; đồng thời vẫn tôn trọng tinh thần và cái vibe đặc trưng của K-pop. Thành quả là một MV đã ra đời với nhiều yếu tố kỹ thuật độc đáo và xử lý góc máy thú vị, tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Dự án là minh chứng cho thấy đội ngũ sáng tạo Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi sáng tạo toàn cầu bằng tư duy, năng lực và bản sắc riêng.





Hãy cùng “Chuyện từ Seoul” kết nối với đạo diễn Phương Vũ để hiểu hơn về cơ duyên đưa anh đến với dự án và câu chuyện phía sau những khung hình!