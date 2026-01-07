Nana bị đối tượng đột nhập vào nhà “tố cáo ngược”

ⓒ SUBLIME





Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Nana, cựu thành viên nhóm nhạc nữ After School chiều ngày 8/1 đã đến Sở Cảnh sát thành phố Guri (tỉnh Gyeonggi) trình diện để thẩm vấn với tư cách là bị cáo, kéo dài trong khoảng 1 giờ 30 phút.





Vào tháng 11 năm ngoái, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã mang theo vũ khí và đột nhập vào nhà Nana ở thành phố Guri (tỉnh Gyeonggi). Đối tượng này đã có hành vi hành hung khi bắt gặp mẹ của Nana trong nhà. Do tiếng hét của mẹ nên nữ nghệ sĩ liền tỉnh giấc. Sau đó, hai mẹ con nữ nghệ sĩ đã chống trả và khống chế đối tượng ngay trong nhà và trình báo cảnh sát. Trong quá trình điều tra, đối tượng đột nhập bị thương ở cằm do hung khí gây ra. Cảnh sát nhận định những thương tích mà Nana và mẹ cô gây ra là do tự vệ chính đáng nên không lập án.





Tuy nhiên, ngày 2/1, người đàn ông này đã tố cáo ngược lại Nana về tội giết người không thành và hành hung nghiêm trọng. Một luật sư trong ngành phân tích không giống như Mỹ, phạm vi của phòng vệ chính đáng ở Hàn Quốc hẹp hơn. Có vẻ như đối tượng trên đã cố gắng lợi dụng điều này hòng được giảm án. Tuy nhiên, hành động và thái độ này sẽ không có lợi thế gì trước tòa và rất có thể là cơ sở cho một bản án nặng. Chuyên gia này nhận định Nana sẽ không bị xử phạt vì tự vệ chính đáng.





Trước đó, Nana trên mạng xã hội đã nhấn mạnh những tình huống vô lý như vậy vẫn đang xảy ra, và chúng ta phải vượt qua chúng. Nếu những sự việc không may bất ngờ xảy ra trong tương lai, cần phải có khả năng phân biệt đúng sai một cách khách quan để tránh gây thêm tổn hại. Đó là điều cần thiết nhất lúc này.