ZeroBaseOne ra mắt album đặc biệt sau khi gia hạn thời gian hoạt động

Nhóm nhạc nam ZeroBaseOne sau khi gia hạn thời gian hoạt động đến hết tháng 3/2026 đã tung ca khúc phát hành trước vào 6 giờ chiều ngày 9/1 (giờ Hàn Quốc), làm tăng thêm sự mong chờ cho album mới của của nhóm.





Ca khúc nói trên mang tên “Running To Future”, thuộc album phiên bản giới hạn đặc biệt “RE-FLOW”, gói gọn hành trình hai năm rưỡi đầy cảm xúc của ZeroBaseOne. Là một bản ballad tiết tấu vừa phải với giai điệu đầy cảm xúc kết hợp với nhạc pop, bài hát chứa đựng những suy ngẫm của 9 thành viên về thời gian qua và những câu chuyện họ chia sẻ với nhau. Đặc biệt, nửa đầu bài hát mang đến cho người nghe một tâm trạng ấm áp, trong khi những lớp giọng hát phong phú được xây dựng dần về cuối bài càng làm sâu sắc thêm sự cộng hưởng cảm xúc.





Video âm nhạc (MV) của ca khúc ghi lại hành trình dựng nên sự vĩnh cửu của ZeroBaseOne khi bắt đầu từ con số không đến số một. Được tạo nên từ các video âm nhạc đã phát hành trước đó và những cảnh quay chưa từng được công bố từ trailer, video này kết nối một cách tự nhiên hành trình của nhóm thành một câu chuyện thống nhất. Với giọng điệu gợi cảm nhưng đầy ẩn dụ, kỹ thuật cắt ghép khéo léo, cách dàn dựng mộng mơ và tâm trạng hoài niệm, ca khúc hứa hẹn sẽ dễ dàng cuốn hút người hâm mộ.





Album phiên bản giới hạn đặc biệt “RE-FLOW” sẽ được phát hành vào ngày 2/2. Thông qua album, nhóm sử dụng âm nhạc để kể câu chuyện về những cảm xúc và khoảnh khắc tích lũy theo dòng chảy thời gian. Mỗi bài hát đều mang một dòng chảy liền mạch, nắm bắt cả quá khứ, hiện tại và tương lai của ZeroBaseOne.





ZeroBaseOne là nhóm nhạc dự án chính thức ra mắt vào tháng 7/2023 từ chương trình âm nhạc sống còn “Boyz Planet”. Thời gian quảng bá ban đầu của nhóm là hai năm 6 tháng, kết thúc các hoạt động vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, tất cả các thành viên và công ty chủ quản là Wakeone đã đi đến quyết định gia hạn thời gian kéo dài hoạt động thêm hai tháng, đến tháng 3/2026. Trong thời gian tới, bên cạnh việc phát hành album, nhóm sẽ tổ chức concert encore mang tên “Here & Now” tại Hàn Quốc và Nhật Bản.