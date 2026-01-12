Luật sư công ích (Pro Bono)





Tên tiếng Hàn: 프로보노

Thể loại: Phim truyền hình tâm lý, xã hội

Diễn viên: Jung Kyung-ho, So Ju-yeon, Lee You-young, Choi Dae-hoon, Yoon Sang-jung

Đạo diễn: Kim Sung-youn, Baek Sang-hoon

Kịch bản: Moon Yoo-seok

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 06/12/2025 ~ 11/1/2026

Giới thiệu:

Một bộ phim nhân văn về chủ đề tòa án, luật sư, xoay quanh những rắc rối của một thẩm phán đầy tham vọng chỉ biết chạy theo con đường thăng tiến. Anh bất đắc dĩ trở thành luật sư công ích trong một công ty luật hàng đầu, vị trí mà đối với anh chẳng khác nào “chốn tù giam”. Vì khác với các nhóm khác, nhóm luật sư công ích có doanh thu bằng không, hoạt động vì Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).





Kang Da-wit, diễn viên Jung Kyung-ho

Kang Da-wit là cựu thẩm phán đầy tham vọng nay trở thành luật sư công ích bất đắc dĩ. Anh vốn là mẫu người coi sự thăng tiến là lẽ sống, xử lý công việc hoàn hảo, đầu óc nhanh nhạy. Suốt 15 năm anh thăng tiến không ngừng, từ thẩm phán trẻ triển vọng đến ứng cử viên cho vị trí thẩm phán Tòa án tối cao mà mọi người mơ ước. Thế nhưng chỉ một sai sót nhỏ mà chính anh cũng chẳng nhớ rõ đã khiến toàn bộ sự nghiệp sụp đổ trong một ngày. Khi đang rơi xuống đáy, anh được một công ty luật danh tiếng chìa tay ra giúp đỡ nhưng văn phòng Gangnam hào nhoáng mà anh tưởng tượng lại hóa ra là căn phòng bé xíu cuối hành lang của nhóm công ích cộng đồng. Tại đây anh phải cùng những người mà anh gọi là kém năng lực xử lý các vụ án chẳng đem lại tiền bạc hay danh tiếng. Song càng xử lý các vụ việc, anh càng nhận ra một điều: “Thắng không phải lúc nào cũng là mục tiêu duy nhất”.





Park Ki-bbeum, diễn viên So Ju-yeon

Park Ki-bbeum dễ rung động trước những điều đẹp đẽ và đặc biệt say mê luật pháp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa luật và gia nhập nhóm luật sư tinh anh của công ty là M&A (sáp nhập và mua lại) của hãng luật hàng đầu Oh & Partners, Ki-bbeum sớm nhận ra đời sống luật sư thực tế hoàn toàn trái ngược với lý tưởng khi phải bảo vệ những thân chủ phản diện và khai thác kẽ hở pháp luật để đẩy người lương thiện vào thế bất lợi. Mất dần cảm xúc với nghề, cô lập tức nộp đơn vào nhóm luật sư công ích ngay khi bộ phận này được thành lập chỉ vì muốn làm công việc khiến bản thân hạnh phúc. Tại đây cô gặp Kang Da-wit, cựu thẩm phán có phong cách làm việc hoàn toàn đối lập, thường xuyên xem nhẹ điều luật và liên tục cãi vã với Ki-bbeum. Thế nhưng khi dần chứng kiến sự thay đổi của Da-wit và năng lực “lật ngược thế cờ” của anh, niềm tin trong cô bắt đầu hình thành, cho đến khi một bí mật không ngờ của Da-wit bị phơi bày.





Oh Jung-in, diễn viên Lee You-young

Oh Jung-in là con gái duy nhất của người sáng lập hãng luật hàng đầu Oh & Partners, hiện cô là luật sư đại diện của công ty, nắm quyền điều hành giao lại từ bố sau khi ông lui về làm cố vấn. Jung-in có trí tuệ sắc bén, tính cách lạnh lùng, khả năng ra quyết định không chần chừ và bản lĩnh của một chiến lược gia, một người kế nhiệm hoàn hảo. Jung-in là người duy nhất chìa tay ra với Kang Da-wit sau cú “vấp ngã” của anh, đưa anh vào nhóm luật sư công ích, bộ phận gần như không có tiếng nói trong công ty. Quyết định này gây bất ngờ với những người xung quanh cô vì Jung-in vốn là người không bao giờ chấp nhận rủi ro. Thời còn học luật, Jung-in từng bị thu hút bởi Da-wit, người hoàn toàn khác cô nhưng lại toát ra sức hút lạ lùng và nỗi cô độc khiến người ta muốn đến gần. Họ từng có một mối quan hệ lửng lơ, chưa đủ để gọi là yêu nhưng đủ để khiến trái tim rung động, song cuối cùng cả hai đều chọn công việc và sinh tồn thay vì tình cảm. Giờ đây, khi gặp lại Da-wit sau 15 năm, điều Jung-in thực sự mong muốn là điều mà không ai đoán được.