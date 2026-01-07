G-Dragon thắng lớn tại các bảng xếp hạng âm nhạc Trung Quốc với album Übermensch

ⓒ Galaxy Corporation

Sau lần quay trở lại với album đầy đủ thứ ba “Übermensch”, nam ca sĩ G-Dragon (GD) trong năm qua đã gặt hái được nhiều thành tích ở các nền tảng ẩm nhạc trong và ngoài nước. Đặc biệt, nền tảng âm nhạc trực tuyến hàng đầu Trung Quốc QQ Music ngày 9/1 vừa qua đã công bố bảng xếp hạng năm, trong đó danh album đầy đủ thứ ba “Übermensch” của nam nghệ sĩ G-Dragon (GD) đã đoạt giải “Album của năm”.





QQ Music là nền tảng nghe nhạc lớn nhất Trung Quốc nên việc “Übermensch” được xướng tên cho thấy album đã tạo được tiếng vang mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng Trung Quốc trong suốt năm qua. Thành tích này đã chứng minh sức ảnh hưởng bền bỉ của GD trên thị trường âm nhạc toàn cầu bao gồm cả thị trường tỷ dân.





Ngoài ra, G-Dragon còn góp mặt trên bảng xếp hạng cuối năm “TME 2025 Year-End” do tập đoàn nền tảng âm nhạc trực tuyến lớn nhất Trung Quốc Tencent Music Entertainment (TME) công bố. Tại bảng xếp hạng năm nay, nam ca sĩ xuất sắc giành 3 giải thưởng lớn bao gồm “Nghệ sĩ K-pop của năm”, “Album K-pop của năm” và “Ca khúc K-pop của năm” dành cho ca khúc “Home Sweet Home” (kết hợp cùng hai thành viên cùng nhóm Bigbang là Taeyang và Daesung). Bên cạnh đó, anh còn được xướng tên trong danh sách “Top 10 nghệ sĩ solo K-pop của năm”, cho thấy những thành tựu bền bỉ cũng như mức độ nhận diện toàn cầu ngày càng vững chắc với tư cách là một nghệ sĩ solo.





Thành tích của từng ca khúc trong album cũng vô cùng ấn tượng. Các bài hát “Too Bad” (hợp tác cùng Anderson .Paak) và “Take Me” đã cùng với “Home Sweet Home” lọt vào hạng mục “Ca khúc K-pop của năm”. Riêng “Too Bad” còn được bình chọn là “Ca khúc có điểm số cao nhất năm” và “Ca khúc có điểm số cao nhất mọi thời đại”. Còn “Drama” được xướng tên tại hạng mục “Ca khúc có điểm số cao nhất năm”, “Home Sweet Home” ghi nhận thành tích “Ca khúc Hàn Quốc trụ hạng lâu nhất” trên bảng xếp hạng của nền tảng âm nhạc này. Việc phần lớn các ca khúc trong “Übermensch” đều góp mặt ở những hạng mục quan trọng của bảng xếp hạng năm cho thấy G-Dragon không chỉ tạo nên một bản hit đơn lẻ, mà còn khẳng định chất lượng nghệ thuật và thành công toàn diện ở cấp độ album.





Album “Übermensch” của G-Dragon phát hành vào tháng 2/2025 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng trong và ngoài nước nhờ cấu trúc âm nhạc vượt qua ranh giới về thể loại, ngôn ngữ và phong cách, đồng thời thể hiện rõ nét mỹ học và thông điệp đặc trưng của GD xuyên suốt album. Khi ra mắt, album đã đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng album của iTunes tại 28 quốc gia, vượt mốc 300 triệu lượt nghe trực tuyến trên nền tảng phát nhạc trực tuyến toàn cầu Spotify, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ không giới hạn bởi thế hệ hay quốc gia.





Mặt khác, G-Dragon sẽ tổ chức buổi fan meeting solo đầu tiên trong sự nghiệp “2026 G-Dragon Fam Meeting” trong vòng 3 ngày từ ngày 6-8/2 tại Seoul, Hàn Quốc.