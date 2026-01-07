Cortis và KickFlip được Shazam chọn là nghệ sĩ triển vọng năm 2026

ⓒ Big Hit Music, JYP Entertainment

Shazam ngày 13/1 đã công bố danh sách thường niên “Shazam Fast Forward 2026”, vinh danh là những gương mặt triển vọng có khả năng dẫn dắt thị trường âm nhạc trong tương lai. Danh sách gồm 65 nghệ sĩ đến từ 22 quốc gia, đại diện cho 20 thể loại âm nhạc khác nhau trên toàn cầu. Trong số đó, nhóm nam Cortis và KickFlip là hai đại diện duy nhất của Hàn Quốc, cho thấy tiềm năng nổi bật của các tân binh K-pop này trên bản đồ âm nhạc quốc tế.





Ra mắt vào tháng 8 năm ngoái, Cortis nhanh chóng gây chú ý với ca khúc “GO!”, chỉ sau một tháng đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Shazam tại Hàn Quốc. Không dừng lại ở thị trường nội địa, bài hát còn lọt top 10 Shazam tại nhiều quốc gia châu Á có thị trường âm nhạc lớn mạnh như Trung Quốc và Thái Lan, chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của nhóm.





Trong khi đó, KickFlip ghi dấu ấn với ca khúc chủ đề “처음 불러보는 노래” (Bài hát đầu tiên tôi hát) từ album mini thứ ba “My First Flip”. Ca khúc này từng đạt vị trí cao nhất là hạng 48 trên bảng xếp hạng Apple Music Hàn Quốc vào tháng 9 năm ngoái và trụ hạng liên tục hơn 50 ngày, cho thấy sự ủng hộ ổn định từ người nghe.