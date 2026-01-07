BTS công bố lịch trình chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên sau 4 năm

ⓒ Big Hit Music

Vào ngày 14/1, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã công bố poster “BTS World Tour” thông qua nền tảng fan toàn cầu Weverse, chính thức xác nhận khởi động chuyến lưu diễn thế giới mới. Đây là tour diễn thế giới quy mô lớn đầu tiên sau khoảng 4 năm, kể từ khi nhóm khép lại tour “BTS Permission to Dance on Stage” tại Las Vegas (Mỹ) vào năm 2022, khiến người hâm mộ toàn cầu không khỏi phấn khích.





Theo thông tin được công bố, tour sẽ khởi hành tại Hàn Quốc, sau đó mở rộng sang Bắc Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ và châu Á. Tính đến thời điểm hiện tại, BTS đã mở lịch diễn tại 34 thành phố với tổng cộng 79 đêm diễn, thiết lập kỷ lục về số buổi biểu diễn nhiều nhất trong một chuyến lưu diễn của một nghệ sĩ K-pop. Trong thời gian tới, lịch trình tour tại Nhật Bản và Trung Đông cũng sẽ được bổ sung, cho thấy quy mô tour có khả năng còn tiếp tục mở rộng.





Cụ thể, tại Hàn Quốc, concert mở màn sẽ diễn ra trong ba ngày 9, 11 và 12/4 tại thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi. Tiếp đó, BTS sẽ gặp gỡ khán giả tại Busan vào ngày 12-13/6. Đặc biệt, ngày 13/6 trùng với ngày ra mắt của nhóm, hứa hẹn sẽ trở thành khoảnh khắc ý nghĩa để BTS và người hâm mộ cùng chia sẻ.