BTS công bố lịch trình chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên sau 4 năm

Vào ngày 14/1, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã công bố poster “BTS World Tour” thông qua nền tảng fan toàn cầu Weverse, chính thức xác nhận khởi động chuyến lưu diễn thế giới mới. Đây là tour diễn thế giới quy mô lớn đầu tiên sau khoảng 4 năm, kể từ khi nhóm khép lại tour “BTS Permission to Dance on Stage” tại Las Vegas (Mỹ) vào năm 2022, khiến người hâm mộ toàn cầu không khỏi phấn khích.
Theo thông tin được công bố, tour sẽ khởi hành tại Hàn Quốc, sau đó mở rộng sang Bắc Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ và châu Á. Tính đến thời điểm hiện tại, BTS đã mở lịch diễn tại 34 thành phố với tổng cộng 79 đêm diễn, thiết lập kỷ lục về số buổi biểu diễn nhiều nhất trong một chuyến lưu diễn của một nghệ sĩ K-pop. Trong thời gian tới, lịch trình tour tại Nhật Bản và Trung Đông cũng sẽ được bổ sung, cho thấy quy mô tour có khả năng còn tiếp tục mở rộng.
Cụ thể, tại Hàn Quốc, concert mở màn sẽ diễn ra trong ba ngày 9, 11 và 12/4 tại thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi. Tiếp đó, BTS sẽ gặp gỡ khán giả tại Busan vào ngày 12-13/6. Đặc biệt, ngày 13/6 trùng với ngày ra mắt của nhóm, hứa hẹn sẽ trở thành khoảnh khắc ý nghĩa để BTS và người hâm mộ cùng chia sẻ.
Ở chặng Bắc Mỹ, tour sẽ khởi động vào ngày 25–26/4 tại Tampa (bang Florida) và đi qua 12 thành phố với tổng cộng 28 đêm diễn. Đáng chú ý, với việc biểu diễn tại hai sân vận động Sun Bowl (bang Texas) và Gillette (bang Massachusetts), concert của BTS đã trở thành concert K-pop đầu tiên và có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại đây. Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ lần đầu tiên đứng trên sân khấu Stanford (California), nơi ban nhạc rock huyền thoại nước Anh Coldplay từng biểu diễn, hay sân vận động mái vòm lớn nhất thế giới tính theo sức chứa AT&T (bang Texas) và M&T Bank (bang Maryland). Sau đó, trong tháng 6-7, BTS sẽ tiếp tục tour châu Âu với 10 đêm diễn tại 5 thành phố.
Sau khi ghé thăm 5 thành phố tại Nam Mỹ, trong đó có Sao Paulo (Brazil) và Buenos Aires (Argentina), kế hoạch mở rộng tour sang khu vực Trung Đông dự kiến của nhóm cũng sẽ được công bố. Việc nhóm dừng chân tại nhiều thành phố lớn và đa dạng các quốc gia cho thấy sức ảnh hưởng của BTS không bị giới hạn ở bất kỳ khu vực nào mà lan tỏa trên toàn cầu. Phần dàn dựng tương xứng với quy mô tour thế giới lần này cũng là điểm đáng mong chờ, khi sân khấu 360 độ dự kiến sẽ được áp dụng nhằm mang đến trải nghiệm hòa mình vào buổi biểu diễn cho khán giả.
Trước thềm tour diễn thế giới, BTS sẽ phát hành album thứ 5 gồm 14 ca khúc vào ngày 20/3 với đầy đủ đội hình sau khoảng 3 năm 9 tháng.