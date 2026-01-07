Việc thần tượng hóa sinh nhật lãnh đạo Kim Jong-un tại Bắc Triều Tiên

Ở Bắc Triều Tiên, không như sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) 15/4 và cố Chủ tịch Uỷ ban quốc phòng Kim Jong-il 16/2, sinh nhật của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un (được cho là ngày 8/1) hiện vẫn chưa được chỉ định làm ngày lễ quốc gia hay được tổ chức kỷ niệm long trọng. Tuy nhiên, vào dịp sinh nhật 8/1/2024 của ông Kim Jong-un, miền Bắc lần đầu tổ chức lễ tuyên thệ trung thành với lãnh tụ, cho thấy quá trình thần tượng hóa ông Kim Jong-un bắt đầu được đẩy mạnh tại nước này.

Trong quá trình thúc đẩy việc thần tượng hoá bản thân, ông Kim Jong-un vừa kết hợp phương thức thần tượng hóa từng áp dụng với hai cố lãnh đạo tiền nhiệm, vừa phát triển dấu ấn riêng của mình. Ông theo đuổi hình ảnh lãnh đạo gần gũi, ấm áp khi thẳng thắn thể hiện cảm xúc, thường xuất hiện cùng con gái và vợ trước công chúng. Trên cơ sở đó, ông Kim Jong-un tích cực triển khai đường lối chính trị “lấy nhân dân làm trung tâm”.

Hiện nay, các thành tựu về mặt xây dựng, ngoại giao, đặc biệt là quân sự với vũ khí hạt nhân mà miền Bắc ghi nhận được đang giúp nâng cao rõ rệt hình ảnh ông Kim, đưa ông dần thoát khỏi ảnh hưởng của thế hệ đi trước. Trong năm tới liệu sinh nhật Chủ tịch Kim Jong-un có trở thành ngày lễ chính thức và chiều hướng thực hiện chiến lược thần tượng hóa lãnh đạo ở miền Bắc sẽ có những biến đổi và hiệu quả như thế nào vẫn cần phải theo dõi thêm.