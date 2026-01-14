Cựu thành viên Danielle của NewJeans mở tài khoản mạng xã hội Trung Quốc

ⓒ ADOR





Danielle, thành viên của nhóm nhạc nữ NewJeans bị công ty quản lý Ador đã thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền, đã lập một tài khoản mạng xã hội Trung Quốc. Động thái này khiến công chúng không khỏi tò mò đến những kế hoạch tương lai của cô nàng.





Theo truyền thông Hàn Quốc, Danielle gần đây đã lập một tài khoản trên nền tảng mạng xã hội kết hợp thương mại điện tử Xiaohongshu, thường được gọi là “phiên bản Instagram của Trung Quốc”. Mặc dù nữ nghệ sĩ chưa đăng tải bất cứ nội dung gì, nhưng tài khoản đã thu hút sự chú ý và hiện đã có hơn 10.000 người theo dõi khi chị gái của cô là nữ ca sĩ Olivia Marsh cũng đã ấn theo dõi tài khoản của em gái.





Trước đó ngày 29/12, Adore từng thông báo đã chấm dứt hợp đồng độc quyền với Danielle và tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với một thành viên trong gia đình của Danielle và cựu Giám đốc điều hành (CEO) của Ador Min Hee-jin, những cá nhân được cho là có trách nhiệm lớn trong việc gây ra tranh chấp lần này cũng như việc NewJeans rời đi và chậm trễ trong quá trình quay trở lại.





Danielle sau đó thông qua một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội vào ngày 12/1 đã nghẹn ngào chia sẻ rằng bản thân cảm thấy lạ lẫm khi phải chào hỏi người hâm mộ như thế này, khiến cô nhớ về những kỷ niệm cũ. NewJeans luôn ở trong trái tim cô và cô đã chiến đấu đến cùng để được ở bên các thành viên. Danielle chân thành bày tỏ hy vọng rằng tất cả các thành viên, dù ở những vị trí hơi khác nhau, sẽ vẫn đoàn kết như một Bunnies (tên fandom của NewJeans) và luôn là một gia đình.





Các thành viên khác của NewJeans như Haerin, Hyein và Hanni đã quay trở lại với công ty quản lý Adore. Riêng Minji hiện đang trong quá trình đàm phán.