Annie (Allday Project) hạn chế hoạt động nhóm để tiếp tục sự nghiệp học hành

ⓒ THE BLACK LABEL

Công ty quản lý The Black Label ngày 14/1 thông báo thành viên Annie của nhóm nhạc hỗn hợp Allday Project sẽ quay trở lại theo học học kỳ mùa xuân 2026 tại trường Đại học Columbia (New York, Mỹ). Cô nàng sẽ ở lại Mỹ và tập trung vào việc học cho đến khi học kỳ kết thúc vào tháng 5.





Theo đó, Annie có thể sẽ không tham gia đầy đủ một số hoạt động nhóm cho đến khi kết thúc học kỳ. Tuy nhiên, một số sự kiện đã lên lịch trong thời gian này như sự kiện ký tặng người hâm mộ có thể được điều chỉnh miễn là chúng không ảnh hưởng đến việc học của cô và các hoạt động của Allday Project sẽ linh hoạt hơn. Annie đang theo học chuyên ngành Lịch sử mỹ thuật và Nghệ thuật thị giác tại Đại học Columbia.





Công ty quản lý cho biết các thành viên khác sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển của nhóm bằng cách tập trung vào âm nhạc và theo đuổi các hoạt động cá nhân. Các hoạt động chung của nhóm sẽ được thảo luận sau, tùy thuộc vào tình hình.





Annie (tên thật là Moon Seo-yoon) cháu ngoại của Chủ tịch điều hành tập đoàn Shinsegae Lee Myung-hee và con gái lớn của Chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Shinsegae Chung Yoo-kyung. Gia thế khủng của cô nàng đã thu hút sự chú ý từ công chúng ngay trước khi ra mắt. Trong một bộ phim tài liệu được phát hành, cô ấy đã chia sẻ hành trình theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ, sự phản đối mà cô phải đối mặt từ gia đình, và quá trình thi đại học đầy cam go mà cô đã trải qua để thuyết phục họ. Vào thời điểm đó, điều kiện của Chủ tịch Chung là Annie vào học tại một trường đại học thuộc khối Ivy League (chỉ các trường đại học tư ưu tú có danh tiếng nằm ở vùng Đông Bắc của Mỹ), và Annie đã giữ lời hứa bằng cách đỗ vào Đại học Columbia.





Annie đã bảo lưu thời gian học để hoạt động cùng Allday Project khi nhóm ra mắt trong làng nhạc K-pop vào tháng 6/2025. The Black Label cho biết công ty sẽ thận trọng sắp xếp lịch trình để đảm bảo Annie có thể tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ trong khả năng mà vẫn cân bằng giữa việc học và các hoạt động.