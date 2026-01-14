TWS là nghệ sĩ nước ngoài có thứ hạng cao nhất trong xếp hạng tân binh Oricon (Nhật Bản)

ⓒ PLEDIS Entertainment





Công ty quản lý Pledis Entertainment ngày 16/1 cho biết nhóm nhạc nam TWS đã xếp thứ hai trong hạng mục “Xếp hạng tân binh” của “Bảng xếp hạng năm Oricon 2025” (Annual Rankings 2025) thường niên do trang âm nhạc tiêu biểu của Nhật Bản Oricon công bố. Đây là thứ hạng cao nhất trong số các nghệ sĩ nước ngoài.





Bảng “Xếp hạng tân binh” phản ánh kết quả doanh thu từ đĩa đơn, album, lượt phát (streaming) và DVD âm nhạc. Oricon cho biết TWS đã thu về doanh thu khoảng 1,07 tỷ yen (6,75 triệu USD), giai đoạn từ ngày 9/12/2024 đến ngày 7/12/2025.





TWS đã thành công khẳng định sức ảnh hưởng của nhóm tại thị trường Nhật Bản với việc phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tay “はじめまして” (Hajimemashite, Nice to see you again) vào tháng 7 năm ngoái. Ca khúc này đã đứng đầu bảng xếp hạng Oricon và trang âm nhạc Billboard Nhật Bản trong nhiều tuần liên tiếp ngay trong tuần đầu tiên phát hành. Đĩa đơn này cũng bán được hơn 250.000 bản và nhận được chứng nhận Bạch kim từ Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản.





Bên cạnh đó, chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm tại Nhật Bản mang tên “24/7:With:Us” bắt đầu ngay sau khi các anh chàng debut tại xứ sở mặt trời mọc, đã thu hút khoảng 50.000 người hâm mộ trong 13 buổi diễn tại 6 thành phố. Ngoài ra, TWS cũng đã chinh phục khán giả thông qua các lễ hội lớn và chương trình truyền hình tại bản địa.





Mặt khác, theo YouTube Music ngày 15/1, TWS đã vượt mốc 100 triệu lượt xem hàng tháng, một con số thuộc hàng cao nhất trong số các nhóm nhạc nam K-pop. Lượt xem hàng tháng của YouTube Music thể hiện số lượng người dùng trên toàn thế giới đã xem nội dung hoặc nghe nhạc của TWS trong 28 ngày qua.