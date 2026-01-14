Xuất khẩu album K-pop năm 2025 lần đầu vượt mốc 300 triệu

ⓒ KBS News





Theo số liệu thống kê thương mại xuất nhập khẩu do Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 16/10, kim ngạch xuất khẩu album K-pop năm 2025 đạt khoảng 301,74 triệu USD, tăng khoảng 3,4% so với năm 2024 (291,82 triệu USD), lần đầu vượt mốc 300 triệu USD.





Xét theo quốc gia, Nhật Bản vẫn giữ vị trí dẫn đầu về xuất khẩu album. Ngoài ra, với sự phục hồi của thị trường Trung Quốc khi cho phép tổ chức các sự kiện ký tặng người hâm mộ cho các nghệ sĩ K-pop ở một số khu vực, quốc gia này đã giành lại vị trí thứ hai sau ba năm. Mặc dù doanh số bán album nhìn chung giảm, nhưng số lượng mua hàng tại Trung Quốc lại tăng, cộng với sự đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu đã kéo theo sự tăng trưởng của xuất khẩu album K-pop. Mỹ tụt một bậc xuống vị trí thứ ba so với năm ngoái.





Ngoài ra, các nước như Đài Loan, Đức, Hong Kong, Hà Lan, Canada, Pháp và Ba Lan là những điểm đến xuất khẩu hàng đầu cho album K-pop.





Với việc một số nhóm nhạc K-pop đình đám thông báo phát hành album mới trong năm nay, xu hướng tăng trưởng doanh số album của Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục. Một số nhóm comeback trong năm 2026 sẽ phát hành album như EXO (album đầy đủ thứ 8 “Reverxe,” vào ngày 19/1), Blackpink (album mini thứ ba “Deadline”, 27/2), Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) (album đầy đủ thứ 5 “Arirang”, 20/3). Big Bang cũng dự kiến sẽ phát hành album mới vào nửa cuối năm nay.