Kỳ thủ Hà Quỳnh Anh và mối duyên đặc biệt với cờ vây Hàn Quốc

Cờ vây, môn thể thao trí tuệ có lịch sử hơn 4.000 năm, từ lâu đã phát triển mạnh mẽ tại ba nước Đông Bắc Á là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, nơi bộ môn này không chỉ là một trò chơi mà còn là một phần của giáo dục, văn hóa và tư duy chiến lược. Tại Việt Nam, cờ vây vẫn còn là bộ môn tương đối mới, nhưng những năm gần đây đang dần thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu cờ, đặc biệt là giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Hà Quỳnh Anh nổi lên như một gương mặt tiêu biểu của thế hệ kỳ thủ Việt Nam mới. Ở tuổi 19, nữ kỳ thủ nghiệp dư 5 đẳng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết Giải vô địch cờ vây thế giới World Kiseon Championship lần thứ I, được tổ chức tại Hàn Quốc cuối năm 2025.





Bắt đầu làm quen với cờ vây từ năm 6 tuổi, Quỳnh Anh sớm lựa chọn gắn bó lâu dài với bộ môn này. Hành trình ấy đưa cô đến với cờ vây Hàn Quốc, nơi Quỳnh Anh được học tập cùng các kỳ thủ chuyên nghiệp, tham gia các khóa huấn luyện ngắn hạn và rèn luyện trong môi trường thi đấu đỉnh cao. Với cô, cờ vây không chỉ là cuộc đấu thắng-thua, mà là quá trình học cách kiên nhẫn, ứng xử, kiểm soát cảm xúc và tâm lý trên từng ván cờ. Mục tiêu của Quỳnh Anh là trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam.





Ngay sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng tại Seoul, Quỳnh Anh đã có mặt tại trường quay của KBS để chia sẻ về trải nghiệm thi đấu ở một môi trường chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Hãy cùng Khuê lắng nghe mối duyên đặc biệt của nữ kỳ thủ với cờ vây Hàn Quốc nhé!