Hãy nói yêu em (Love Me)





Tên tiếng Hàn: 러브미

Thể loại: Phim truyền hình tình cảm, lãng mạn

Diễn viên: Seo Hyun-jin, Yoo Jae-myung, Lee Si-woo, Yoon Se-ah, Chang Ryul, Dahyun

Đạo diễn: Jo Yeong-min

Kịch bản: Park Eun-young, Park Hee-kwon

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 19/12/2025 ~

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Một bộ phim tâm lý kể về câu chuyện của một gia đình bình thường, sống có phần ích kỷ vì mỗi cá nhân. Cảm xúc của họ dần trưởng thành và sâu lắng hơn khi bắt đầu với mối quan hệ yêu đương của riêng mình.





Seo Jun-kyung, diễn viên Seo Hyun-jin

Seo Jun-kyung là bác sĩ chuyên khoa Sản, có năng lực và cả ngoại hình. Trong mắt người khác, cô là kiểu người dù một mình cũng có thể giải quyết bất cứ điều gì nhưng thật ra sâu thẳm trong con người ấy là sự cô đơn cùng cực mà cô luôn muốn che giấu và phủ nhận. Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, mẹ cô qua đời. Jun-kyung rất hối hận vì đã không thể tạm biệt mẹ lần cuối. Cho đến khi cô gặp Joo Do-hyun, kể từ đó cô quyết tâm không trốn tránh các mối quan hệ nữa.





Joo Do-hyun, diễn viên Chang Ryul

Sở hữu vẻ ngoài giản dị, tối giản và một chút hài hước, Joo Do-hyun là một Đạo diễn âm nhạc tài năng được nhiều người biết đến trong ngành. Anh là kiểu người thư thả, linh hoạt và không hẳn quan tâm đến tình cảm hẹn hò. Trong những ngày tháng bình dị đó, anh gặp được Seo Jun-kyung, dần dà chuyển sang cảm giác tò mò, hiếu kỳ về cô ấy. Tình yêu của anh bắt đầu như vậy…





Seo Jin-ho, diễn viên Yoo Jae-myung

Là bố của Seo Jun-kyung, Seo Jin-ho đã ngoài 50 tuổi. Anh không bao giờ tức giận và luôn hiện hữu nụ cười gượng gạo trên mặt. Anh đã từ chức vì vợ - người đã mất đi một chân sau một vụ tai nạn, và hy sinh mọi thời gian ông có dành cho vợ mình, trừ trái tim. Khi vợ mất, anh cảm thấy nỗi cô đơn và cảm giác tội lỗi bủa vây mình. Rồi sau đó ông gặp Jin Ja-young. Cảm giác yêu thương với cô bất ngờ khiến anh bối rối, nhưng tình yêu không theo kế hoạch cũng là một phần trong cuộc sống. Từ đó, Jin-ho dũng cảm đối mặt với những lời chỉ trích và phê bình theo những cách mà trước đây anh không bao giờ tưởng tượng nổi.





Jin Ja-young, diễn viên Yoon Se-ah

Jin Ja-young làm nghề hướng dẫn viên du lịch, lúc nào cũng ăn mặc đẹp đẽ, tính cách vui vẻ, hào hứng, đầy sức hút. Trong số những du khách mà cô gặp gỡ, Ja-young đặc biệt bị thu hút và tò mò trước Seo Jin-ho, một vị khách thiếu đi sự hào hứng và phấn khích thường thấy ở những du khách. Sau khi biết sự tình của anh Jin-ho, cô cảm thấy có sự kết nối sâu sắc rồi dần dà, sự thoải mái nhanh chóng biến thành tình yêu. Ja-young đã từng chút, từng chút một vượt qua được những mâu thuẫn lớn nhỏ với Jin-ho, người có tính cách hoàn toàn trái ngược với bản thân; cả sự không chấp thuận của hai đứa con anh; và bóng dáng người vợ quá cố luôn hiện hữu xung quanh người đàn ông đó. Nhưng rồi, cuộc khủng hoảng cuộc đời bất ngờ ập đến khiến ngay cả bản lĩnh kiên cường của cô cuối cùng cũng sụp đổ.