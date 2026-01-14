Cortis hợp tác cùng NBA với vai trò “Friends of the NBA”

ⓒ Big Hit Music

Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ (NBA) ngày 18/1 (giờ địa phương) thông báo đã lựa chọn nhóm nhạc nam CORTIS trở thành “Friends of the NBA” (tạm dịch: Bạn bè của NBA). Đây là chương trình hợp tác của NBA với các nhân vật nổi tiếng và influencer tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương nhằm giao tiếp với người hâm mộ toàn cầu theo cách thức mới.

Thông qua hợp tác, 5 thành viên CORTIS dự kiến sẽ tham gia nhiều hoạt động đa dạng như tham dự các trận đấu và sự kiện chính thức, sản xuất nội dung, đồng phát triển trang phục thương hiệu và sản phẩm merchandise (MD), cũng như tham gia quảng bá giải đấu. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ cho thấy sự giao thoa phá vỡ ranh giới giữa thể thao và âm nhạc.

CORTIS chia sẻ “Friends of the NBA” là một cột mốc mà nhóm cũng chưa từng dám tưởng tượng tới trong những ngày đầu sự nghiệp. Như triết lý mang đến những sản phẩm âm nhạc không bị gò bó trong khuôn khổ “Color outside the lines” (tạm dịch: Màu sắc bên ngoài đường ranh giới) mà nhóm theo đuổi, CORTIS cảm thấy có sự đồng điệu sâu sắc với tinh thần sáng tạo và dám thách thức của NBA. Vì thế, các anh chàng bày tỏ sự hào hứng khi được đại diện cho NBA và gặp gỡ người hâm mộ thông qua sự hợp tác đặc biệt, nơi thể thao và văn hóa giao thoa.

Giám đốc điều hành khu vực châu Á Wayne Chang của NBA nhấn mạnh việc hợp tác với CORTIS lần này là một ví dụ tiêu biểu cho hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ giữa thể thao và âm nhạc. Ông cho biết K-pop và NBA có nhiều điểm chung về niềm đam mê, sự sáng tạo cũng như cộng đồng người hâm mộ toàn cầu, đồng thời chia sẻ rằng sự kiện giải trí NBA All-Star dự kiến tổ chức tại Los Angeles (Mỹ) vào tháng 2 tới sẽ trở thành điểm khởi đầu để cùng với CORTIS mang đến cho người hâm mộ trên toàn thế giới một trải nghiệm khó quên, nơi nghệ thuật của bóng rổ và K-pop hòa quyện.

Trước đó, CORTIS đã được mời đảm nhận vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính (headliner) cho đêm mở màn lễ hội thuộc chuỗi sự kiện âm nhạc nổi tiếng “NBA Crossover Concert Series” diễn ra vào ngày 12/2 tới tại Trung tâm hội nghị Los Angeles (Mỹ). Đây là chuỗi sự kiện âm nhạc nổi tiếng diễn ra trong tuần lễ NBA All-Star năm 2026, CORTIS là đại diện K-pop đầu tiên làm nghệ sĩ biểu diễn chính cho sự kiện này.

Các nội dung hợp tác chi tiết giữa CORTIS và NBA sẽ được công bố trong thời gian tới. Người hâm mộ có thể cập nhật thông tin mới nhất qua website chính thức liên quan và nền tảng fan hâm mộ toàn cầu Weverse.