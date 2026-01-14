Nữ thi sĩ tài ba Lee Ok-bong trong triều đại Joseon

Xưa kia ở Hàn Quốc, có một người con gái tên là Lee Ok-bong. Vì là con gái vợ lẽ của một quý tộc nên bà không thể trở thành vợ chính thức của gia đình quý tộc. Từ nhỏ Ok-bong đã hay chữ và giỏi làm thơ. Theo nguyện vọng, Lee Ok-bong đã trở thành vợ lẽ của Jo Won, một quan văn có học vấn uyên bác và phẩm hạnh cao quý trong triều đại Joseon. Nhưng thời gian hạnh phúc chẳng được bao lâu, Lee Ok-bong bị liên đới trong một vụ kiện tụng do bà viết sớ hộ một người dân nghèo làm nghề đào mộ bị vu oan là kẻ trộm trâu. Chuyện kể rằng, hôm đó vợ người đào mộ bị vu oan đến cầu cứu Jo Won viết sớ minh oan cho mình nhưng vì Jo Won vắng nhà, thấy thương hại nên Ok-bong đã viết cho người phụ nữ này một áng thơ, rằng:

Lấy thau nước làm gương

Lấy nước làm dầu chải tóc

Vợ không phải Chức Nữ

Cớ sao chồng là Ngưu Lang được...

Áng thơ mang ý là một người phụ nữ bình thường không phải là Chức Nữ, thì chồng của cô ấy đâu có thể là Ngưu Lang mà dắt trâu của người khác đi được. Nhờ áng thơ này, người đào mộ đã được thả tự do nhưng Jo Won đã rất tức giận vì Ok-bong là phận thân con gái mà dám lấy chữ viết can thiệp vào việc quan phủ, gây nên sự ồn ào trong thiên hạ và ảnh hưởng tới danh tiếng của mình nên đã đuổi bà ra khỏi nhà và không tìm gặp bà nữa. Trong tâm trạng mong ngóng, nhớ nhung người chồng vô tình Jo Won, Lee Ok-bong đã chấp bút nên những vần thơ bày tỏ nỗi nhớ mong người thương đến mòn mỏi của nữ thi sĩ Lee Ok-bong, và áng thơ này đã được đưa vào ca từ của khúc chính nhạc Gagok "Ggume Danineun Giri" (Con đường trong mơ) theo phong cách Pyeonggeo dành cho giọng nữ , rằng:

Nếu có thể để lại dấu tích trong giấc mơ

Nửa đường đá trước nhà hẳn đã hóa cát

Con đường trong mơ không dấu vết

Khiến lòng ta ủ rũ âu sầu





* Nhạc phẩm Cheongseonggok (Thanh thanh khúc) / nghệ sĩ sáo trúc ngắn Danso Kim Jung-seob

* Khúc hát Gagok "Ggume Danineun Giri" (Con đường trong mơ) / nghệ sĩ Jo Sun-ja