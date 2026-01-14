Koyote xác nhận tổ chức concert ở Việt Nam

ⓒ JG STAR

Nhóm nhạc hỗn hợp Koyote của Hàn Quốc ngày 20/1 đã chính thức xác nhận tổ chức concert “Koyotestival: 흥” (Koyotestival: Hứng khởi), diễn ra vào ngày 7/3 tới tại The Grand Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.





Trước đó, tour diễn của nhóm đã chính thức bắt đầu từ tháng 9/2025 tại Daegu, sau đó lần lượt được tổ chức tại thủ đô Seoul, thành phố Ulsan, Busan và thành phố Changwon, nhận được sự hưởng ứng bùng nổ từ người hâm mộ trong nước. Nhờ phản hồi tích cực này, nhóm quyết định mang tour diễn đến Việt Nam, nơi có cộng đồng fan K-pop và người Hàn Quốc sinh sống đông đảo.





Koyote cũng đã từng tổ chức thành công tour diễn tại Mỹ vào năm 2024 và concert tại Úc năm 2025, để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho người hâm mộ quốc tế và cộng đồng người Hàn Quốc tại đây. Và trong năm nay, nhóm đặt mục tiêu sẽ tiếp tục mở rộng các sân khấu biểu diễn tại nước ngoài, bắt đầu từ Việt Nam, qua đó khẳng định năng lượng bền bỉ và sức hút của nhóm nhạc hỗn hợp hoạt động lâu nhất Hàn Quốc.





Trong năm ngoái, Koyote đã phát hành ca khúc mới “Call Me” kết hợp giữa nhạc retro và EDM, tích cực quảng bá thông qua tour diễn toàn quốc, các chương trình giải trí và nhiều lễ hội âm nhạc, cho thấy phong độ ổn định dù đã hoạt động gần ba thập kỷ.