Hybe hợp tác với Netflix ra mắt sê-ri về hành trình ra đời nhóm nhạc pop thế hệ mới

Hybe America (công ty con của Hybe tại Mỹ) ngày 20/1 xác nhận bắt tay với nền tảng Netflix và Alan Chikin Chow, nhà sáng tạo nội dung kiêm biên kịch của sê-ri web drama đình đám trên kênh YouTube “Alan's Universe”, để sản xuất một sê-ri truyền hình về quá trình hình thành một nhóm nhạc pop thế hệ mới dựa trên phương pháp đào tạo K-pop đặc trưng của Hybe.





Sê-ri kể về các thần tượng mang tham vọng cháy bỏng theo học tại một học viện nghệ thuật và cùng nhau thành lập ban nhạc nam nữ hỗn hợp. Dự án được phát triển từ kênh YouTube “Alan’s Universe” nổi tiếng của Alan Chikin Chow, xoay quanh những câu chuyện về tình yêu, tình bạn và giá trị của tuổi trẻ. Kênh hiện sở hữu khoảng gần 100 triệu người đăng ký và hơn 1 tỷ lượt xem mỗi tháng.





Alan Chikin Chow cho biết đây là dự án mang tính đột phá khi kết hợp sức sáng tạo của Hybe America và Netflix, hướng đến việc truyền cảm hứng và mở rộng cách kể câu chuyện về âm nhạc đại chúng cho khán giả toàn cầu.





Đại diện Hybe America nhấn mạnh sê-ri nói trên không chỉ kể câu chuyện debut của một nhóm nhạc, mà còn là mô hình văn hóa giúp công chúng hiểu rõ hơn về cách một nhóm nhạc pop được hình thành trong kỷ nguyên xây dựng fandom toàn cầu. Thông qua hợp tác với Alan Chikin Chow, công ty sẽ tạo ra những tác phẩm đột phá nhằm mở rộng đối tượng khán giả và phát triển các phương pháp xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Trước đó, Hybe cũng từng phát hành sê-ri tài liệu “Pop Star Academy: Katseye” phát sóng trên Netflix về quá trình hình thành nhóm nhạc toàn cầu Katseye dựa trên nền tảng K-pop.