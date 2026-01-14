Phim điện ảnh ở Bắc Triều Tiên

Dưới thời cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il, điện ảnh Bắc Triều Tiên từng có giai đoạn hoàng kim. Đặc biệt, trong khoảng thời gian ở miền Bắc từ thập niên 1970 đến 1980, đạo diễn Shin Sang-ok và nữ diễn viên Choi Eun-hee, hai tên tuổi hàng đầu Hàn Quốc lúc bấy giờ đã giúp phim ảnh miền Bắc đạt được một số thành tích quốc tế, song điều này đã không kéo dài vì thiếu sự hậu thuẫn về mặt thể chế.





Điện ảnh Bắc Triều Tiên thể hiện rõ mục đích chính trị tuyên truyền cho chế độ với các nhân vật kiểu mẫu cùng kịch bản nhấn mạnh thông điệp dưới quan điểm của chính quyền. Để bảo đảm phù hợp với tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nội dung phim không có các yếu tố như bạo lực, tình dục hay ma quỷ, robot. Dù vậy, nhiều bộ phim ở miền Bắc vẫn ghi nhận lượng khán giả lên tới hàng triệu người, chủ yếu do phim được chiếu mang tính bắt buộc và sự thiếu vắng các loại hình giải trí thay thế khác.





Ở miền Bắc, con đường chính thống để trở thành diễn viên đa số là thông qua trường đào tạo diễn xuất. Gần đây, điện ảnh Bắc Triều Tiên có nhiều thay đổi khi phim ảnh nước này chuyển trọng tâm từ việc nhấn mạnh tính chân thực sang đề cao yếu tố gây hứng thú cho người xem. Bên cạnh đó, Liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng cũng được tổ chức trở lại sau 6 năm gián đoạn, với kết quả trao giải tại Liên hoan phim năm 2025 được cho là phản ánh rõ bối cảnh chính trị quốc tế. Sự đổi mới của nền điện ảnh Bắc Triều Tiên sẽ tiến triển ra sao vẫn cần phải tiếp tục theo dõi thêm.



