Tác phẩm đả thông quan niệm của người Hàn Quốc về sáng tác mới trong nghệ thuật truyền thống

Xưa kia ở Hàn Quốc, người ta coi thơ và bài hát đều có chung một cội nguồn. Và điều này đã được ghi trong phần mở đầu của tuyển tập thơ cổ Sijo "Thanh khâu vĩnh ngôn" rằng:

Xưa bài hát phải là thơ

Lời bài hát được ghi thành thơ

Thơ vào khuông nhạc thành bài hát

Bài hát và thơ đều như nhau

Nhưng gần đây, thơ được coi là thuộc dòng văn học còn bài hát thì thuộc dòng âm nhạc. Kinh thi giải thích, thơ là những lời tâm can thổ lộ, và những áng thơ đó trở thành bài hát khi được ngâm.

Chulgang (Thép ra lò) là một nhạc phẩm dành cho đàn tranh 6 dây Geomungo được nhạc sĩ Kim Yong-sil người Bắc Triều Tiên sáng tác năm 1964 trong thời gian ông cùng sống và làm việc với các công nhân ở nhà máy cán luyện thép Heungnam. Nhạc phẩm Chulgang (Thép ra lò) có 3 chương. Chương 1 có nhịp điệu nhanh, đầy khí phách, diễn tả quá trình nóng chảy quặng sắt trong nhà máy. Chương 2 mang đậm tính trữ tình, tạo cảm giác hài hoà êm ái. Sang đến chương 3, nhịp điệu của nhạc phẩm nhanh dần và như đang mở ra một tương lai tươi sáng. Nhờ một kiều bào Hàn Quốc ở Nhật Bản có tên là Lee Se-hwan, nhạc phẩm độc tấu đàn tranh 6 dây Geomungo này đã được biết tới ở Hàn Quốc năm 1995 trong buổi công diễn âm nhạc Geumnyuakheo. Thời điểm đó, ở Hàn Quốc người ta vẫn quan niệm rằng đàn tranh 6 dây Geomungo là nhạc cụ dành cho giới học giả nên các nhạc phẩm sáng tác mới vẫn mang không khí trầm mặc. Có thể nói sự xuất hiện của nhạc phẩm Chulgang (Thép ra lò) đã đả thông tâm tưởng cho dòng âm nhạc truyền thống sáng tác mới của Hàn Quốc.





* Khúc thơ phổ nhạc Shipinangan (Thập nhị lan can, tức Lan can 12 trụ) / nghệ sĩ Lee Yoon-jin

* Nhạc phẩm Chulgang (Thép ra lò) / ban nhạc E' Joung-ju