Phở Khỏe: Hành trình của đầu bếp Việt gìn giữ món phở giữa lòng Seoul

Giữa hàng trăm thương hiệu phở trong và ngoài nước tham dự “Ngày của Phở 2025” được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh hôm 12/12 vừa qua, Phở Khỏe là cái tên đặc biệt khi trở thành thương hiệu duy nhất từ Hàn Quốc góp mặt tại đây. Đứng sau thương hiệu này là đầu bếp kiêm doanh nhân Nguyễn Đình Tuyên, người đã gắn bó với phở Việt nhiều năm tại xứ sở kimchi. Khởi nghiệp từ năm 2019, anh đã xây dựng một chuỗi chuyên phở giữa một trong những thị trường ẩm thực đa dạng ở châu Á.





Với anh Tuyên, phở là “linh hồn” của ẩm thực Việt và cũng là món ăn đủ sức đi đường dài nếu được làm một cách bài bản, nghiêm túc và có triết lý rõ ràng. Điểm khác biệt của Phở Khỏe nằm ở tư duy làm phở như một món ăn lành mạnh. Từ việc nghiên cứu bánh phở riêng, cách nấu nước dùng, lựa chọn nguyên liệu đến quy trình vận hành, anh theo đuổi triết lý: ăn phở không chỉ để no mà để “khỏe” – đúng như tên gọi của thương hiệu. Chính sự nhất quán này đã giúp Phở Khỏe đứng vững và mở rộng ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất của ngành F&B. Không chỉ trực tiếp kinh doanh, anh Tuyên còn đào tạo, tư vấn và truyền nghề cho nhiều người có mong muốn mở quán phở. Với anh, việc chia sẻ công thức và kinh nghiệm không làm mất đi giá trị của phở, mà ngược lại, giúp phở Việt hiện diện nhiều hơn trên thế giới.





Hãy cùng gặp gỡ anh Tuyên để hiểu hơn về hành trình làm phở, làm nghề và những trăn trở rất thật với món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam!