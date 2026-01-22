Ca khúc “Overdrive” của TWS gây sốt trên TikTok

ⓒ PLEDIS Entertainment





Nền tảng video ngắn toàn cầu TikTok ngày 23/1 thông báo số video ngắn sử dụng “Overdrive”, ca khúc chủ đề trong album mini thứ 4 “play hard” của TWS đã vượt mốc 1,1 triệu lượt xem tính đến ngày 22/1. So với khoảng 200.000 video cách đây một tháng (22/12/2025), con số này đã tăng hơn 5 lần, tạo phản ứng bùng nổ trên TikTok. Đây là thành tích nổi bật trong số các nhóm nhạc nam K-pop.





Tính đến này 20/1, tổng lượt xem của các bài đăng TikTok có nhạc “Overdrive” đạt 2,5 tỷ lượt. Nhờ sức lan tỏa này, ca khúc đang trụ vững ở nhóm đầu các bảng xếp hạng âm nhạc “Top 50” và “Viral 50” trên nền tảng tại Hàn Quốc.





Trọng tâm vũ đạo của ca khúc này là thử thách (challenge) “Angtal” (chỉ cách biểu đạt kiểu nhõng nhẽo, nũng nịu trong tiếng Hàn), đã phủ sóng rộng khắp giới văn hóa đại chúng mùa đông năm nay và trở thành nội dung thịnh hành. Thử thách này cũng xuất hiện tại nhiều lễ trao giải lớn tại Hàn Quốc cuối năm qua, với vũ đạo lắc vai tinh nghịch, đơn giản và trực quan ở đoạn điệp khúc, thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao. Trước “Overdrive”, TWS cũng từng khẳng định năng lực tạo trào lưu của mình với các thử thách cùng các bài hát như “첫 만남은 계획대로 되지 않아” (Cuộc gặp đầu tiên không theo như kế hoạch) hay “내가 S면 넌 나의 N이 되어줘” (Nếu anh là S, em hãy là N của anh).





Đà “leo ngược” trên các bảng xếp hạng nhạc số của bài hát này cũng đáng chú ý. Sau khi kết thúc quảng bá chính thức, “Overdrive” tái xuất bảng xếp hạng ngày và tuần của nền tảng âm nhạc Melon (Hàn Quốc) từ tháng 12 năm ngoái, liên tục tăng hạng. Gần đây, bài hát đứng thứ 28 bảng xếp hạng ngày (20/1) và thứ 32 bảng xếp hạng tuần (12-18/1), thiết lập kỷ lục cao nhất của nhóm. Trên các nền tảng khác như Genie Music, Bugs và Flo, ca khúc cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh.