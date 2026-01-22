Cha Eun-woo vướng lùm xùm trốn thuế hơn 13 tỷ USD

ⓒ Fantagio





Truyền thông Hàn Quốc từ ngày 22/1 đồng loạt đưa tin về việc nam thần tượng Cha Eun-woo bị Cơ quan Thuế quốc gia điều tra với cáo buộc trốn thuế hơn 20 tỷ won (13,6 tỷ USD).





Cụ thể, công ty do mẹ Cha Eun-woo là bà Choi thành lập được đăng ký hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nghệ sĩ vào tháng 10/2022. Công ty này đăng ký đặt trụ sở ở thành phố Gimpo. Sau đó, công ty đã đổi tên và cả cấu trúc tổ chức, từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn vào tháng 9/2025. Việc chuyển đổi này được cho là nhằm mục đích tránh các cuộc kiểm toán, giám sát dòng tiền từ bên ngoài do các công ty trách nhiệm hữu hạn được miễn trừ công khai báo cáo tài chính theo Luật Kiểm toán bên ngoài đối với các công ty cổ phần của Hàn Quốc. Cùng thời điểm chuyển đổi, địa chỉ công ty cũng được dời về huyện Ganghwa (Incheon), trùng với địa chỉ nhà hàng do bố mẹ nam thần tượng điều hành.





Việc chuyển đến huyện Ganghwa cũng đáng chú ý do nơi đây nằm trong danh sách các khu vực quản lý tăng trưởng theo Luật Quy hoạch phát triển vùng thủ đô, cho phép các công ty tránh mức thuế cao các khoản thuế trước bạ và thuế đăng ký bất động sản khi mua bất động sản. Công ty này còn bổ sung mục đích đăng ký kinh doanh là ngành “cho thuê bất động sản”. Dựa trên điều này, Cục Thuế quốc gia có thể đã kết luận rằng công ty về cơ bản là một công ty ma, mượn địa chỉ của nhà hàng nói trên mà không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào.





Cơ quan Thuế quốc gia nhận định Cha Eun-woo và mẹ đã sử dụng công ty giả danh để được áp dụng thuế suất doanh nghiệp, vốn thấp hơn hơn 20% so với thuế suất thu nhập cá nhân, nhằm giảm mức thuế lên tới khoảng 45%. Thu nhập của nam nghệ sĩ được phân chia giữa công ty quản lý Fantagio, công ty nói trên và bản thân anh. Theo đó, cơ quan này đã thông báo truy thu hơn 20 tỷ won tiền thuế thu nhập đối với Cha Eun-woo.





Phía công ty quản lý của Cha Eun-woo cho biết công ty và nam ca sĩ sẽ tích cực hợp tác với cơ quan chức năng để giải trình theo đúng trình tự pháp luật về các vấn đề tranh cãi liên quan đến cách diễn giải và áp dụng luật, sớm giải quyết vụ việc; cam kết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai thuế và các nghĩa vụ pháp lý. Fantagio cũng giải thích trọng tâm của vụ việc này là việc doanh nghiệp do mẹ Cha Eun-woo thành lập có thuộc đối tượng chịu thuế thực chất hay không, khẳng định đây chưa phải là vấn đề đã được xác nhận và thông báo chính thức cuối cùng.





Trước thông tin trên, giới quảng cáo Hàn Quốc cũng bắt đầu có những động thái cắt đứt quan hệ hợp tác với Cha Eun-woo. Các thương hiệu mỹ phẩm cũng như ngân hàng lấy anh chàng làm người mẫu chính đã xóa hoặc chuyển các video và hình ảnh quảng cáo Cha Eun-woo trên nền tảng YouTube và mạng xã hội sang chế độ riêng tư.