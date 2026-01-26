Thẩm phán Lee Han-young (The Judge Returns)





Tên tiếng Hàn: 판사 이한영

Thể loại: Phim truyền hình tâm lý, xã hội

Diễn viên: Ji Sung, Park hee-soon, Won Jin-ah, Tae Won-seok, Baek Jin-hee, Oh Se-young

Đạo diễn: Lee Jae-jin, Park Mi-yeon

Kịch bản: Kim Kwang-min

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 2/1/2026 ~

Số tập dự kiến: 14 tập





Giới thiệu:

Sau khi làm việc “như một nô lệ” cho một hãng luật lớn, thẩm phán Lee Han-young quay trở về 10 năm trước trong quá khứ. Từ đó, anh đưa ra những lựa chọn mới để trừng phạt kẻ ác.





Lee Han-young, diễn viên Ji Sung

Là thẩm phán thuộc Tòa án khu vực Nam Chungcheong, Lee Han-young có xuất thân ở tầng lớp thấp. Trước đây anh “bán mình” cho công ty luật Haenal làm con rể, nhận giải quyết các vụ án “nhờ vả”. Dù ban đầu cảm thấy khó xử nhưng anh lại nghĩ rằng việc sử dụng quyền lực của thẩm phán để trục lợi cá nhân không có gì sai. Sau đó, Han-young liên tục thăng tiến và thái độ của cấp trên lẫn cấp dưới trong tòa án dành cho anh cũng thay đổi. Cho đến khi mẹ anh gục ngã, không một người nào giúp bà vì bà bị hàng xóm phán xét, khinh thường vì là “mẹ của tội phạm” vì phán quyết bất chính của anh, Han-young mới nhận ra mình không thể “bán mình” như vậy nữa. Thế nhưng, khoảnh khắc anh từ chối án phán quyết của Haenal, anh đã phải đối mặt với lời buộc tội bất công và cái chết. Ngay khi tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, Han-young được quay trở về quá khứ 10 năm trước. Ở lần tái sinh này, anh nhận ra rằng trong cuộc sống mới, anh phải đưa ra những lựa chọn mới và trở thành một người tốt hơn.





Kang Shin-jin, diễn viên Park Hee-soon

Là thẩm phán hình sự cấp cao thuộc Tòa án khu vực Trung Seoul, Kang Shin-jin không bao giờ tin tưởng người khác, cho rằng việc nắm bắt điểm yếu của người khác chính là sức mạnh. Anh nắm giữ các quỹ vận động tranh cử bất hợp pháp của các đời tổng thống, bí mật tham nhũng của các quan chức tập đoàn, dùng nó để gây sức ảnh hưởng to lớn đến hệ thống tư pháp thông qua các giao dịch quỹ đen. Shin-jin biết rằng chừng nào các nhân vật chính trị và kinh doanh còn lòng tham thì tức vẫn còn điểm yếu, và Hàn Quốc sẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh sử dụng luật pháp, công lý và cả những kẻ giết người hàng loạt làm con rối và công cụ cho mình. Bất cứ ai cũng có thể chỉ trích các quyết định của ngành tư pháp nhưng không ai có thể chống lại chúng. Do đó, Kang Shin-jin tin rằng ngành tư pháp là quyền lực tối cao nắm giữ vũ khí tuyệt đối là pháp luật. Anh tìm cách biến ngành tư pháp thành một thể thống nhất mà anh là người điều khiển, từ đó thiết lập định nghĩa công lý đầy kiêu ngạo của riêng mình.





Kim Jin-ah, diễn viên Won Jin-a

Kim Jin-ah là công tố viên Viện kiểm sát khu vực Trung Seoul. Cô luôn học hành rất chăm chỉ. Bố của Jin-ah là một tên côn đồ nhưng ông là một người cha tốt, luôn mong muốn con gái mình hạnh phúc hơn bất cứ ai. Vào ngày cô đỗ vào trường luật của Đại học Hàn Quốc danh giá, bố cô đổ gục sau một lần ẩu đả, từ đó nằm liệt giường. Chính tiền trợ cấp thôi việc nơi bố cô làm việc đã trở thành học phí trong những năm tháng đại học của Jin-ah. Kể từ đó cô nhận ra rằng cô không hề căm ghét cha mình, mà căm ghét chính bản thân mình, người đã lớn lên trong đau khổ của ông. Giờ đây là một công tố viên, Kim Jin-ah biết được rằng chính lãnh đạo công ty đã khiến cha cô bị liệt tứ chi. Từ đó, cô làm việc như điên với quyết tâm bắt bằng được kẻ đứng sau, nhưng điều đó quá sức đối với một công tố viên bình thường. Cho đến khi thẩm phán Lee Han-young xuất hiện trước mặt cô, đề nghị giúp đỡ…