Album mới của Enhypen ra mắt ấn tượng với vị trí số 2 trên Billboard 200

Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 25/1 (giờ địa phương) trong một bài viết dự báo đã công bố album mini mới “The Sin : Vanish” của nhóm nhạc nam Enhypen ra mắt ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng album chính “Billboard 200”. Với thành tích này, Enhypen đã tiếp tục nối dài chuỗi thành công khi có 6 album liên tiếp lọt top 10 bảng xếp hạng “Billboard 200”, kể từ album “Manifesto : Day 1” từng đạt hạng 6 vào năm 2022.





“Billboard 200” là bảng xếp hạng lượng tiêu thụ album của các nghệ sĩ bằng cách cộng tất cả doanh số gồm album vật lý như đĩa CD, số lượt phát trực tuyến quy đổi thành doanh số bán album (SEA), và số lượt tải xuống nhạc số quy đổi thành doanh số bán album (TEA).





“The Sin: Vanish” của các anh chàng Enhypen là album mở đầu cho chuỗi chủ đề xoanh quanh tội lỗi “The Sin”. Dù mới ra mắt nhưng album đã ghi nhận 122.000 đơn vị album, trong đó doanh số album vật lý đạt 113.000 bản, vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng “Doanh thu album hàng đầu” (Top Album Sales) của Billboard tuần này. Ngoài ra, chỉ số SEA đạt 9.000 đơn vị và TEA ở mức không đáng kể.





Album ngoài ca khúc chủ đề “Knife” còn có bản alternative R&B (pha trộn giữa R&B truyền thống và các yếu tố thử nghiệm) “No Way Back” với sự góp giọng của So!YoON! thuộc ban nhạc Những cậu bé (Se So Neon), ca khúc pop “Big Girls Don’t Cry” do Gaeko (Dynamic Duo) tham gia sáng tác lời, cùng “Sleep Tight” - ca khúc tự sáng tác đầu tiên của thành viên Jake (Enhypen), cùng nhiều bài hát khác.









Trước khi ra mắt với vai trò là thành viên của nhóm nhạc thần tượng, Sunghoon từng thuộc danh sách đội dự bị môn trượt băng nghệ thuật của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Từ năm ngoái, anh đảm nhiệm vai trò đại sứ quảng bá cho Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC).





Sunghoon được lựa chọn làm người rước đuốc theo đề cử của Hãng điện tử Samsung, nhà tài trợ chính thức của Olympic mùa đông Milano Cortina 2026. Thông qua công ty quản lý, nam thần tượng cho biết anh thấu hiểu sâu sắc những nỗ lực và đam mê mà các vận động viên đội tuyển quốc gia đã cống hiến cho Olympic, vì vậy anh mong muốn được gửi lời cổ vũ và ủng hộ to lớn nhất. Nam thần tượng cũng chia sẻ về mơ ước được tham dự Thế vận hội khi còn là vận động viên, và hiện tại thấy rất hạnh phúc khi có thể chạm tới giấc mơ đó với tư cách là ca sĩ.