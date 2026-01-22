Các nghệ sĩ cùng mái nhà Kakao Entertainment tăng tốc hoạt động toàn cầu trong năm 2026

ⓒ STARSHIP Entertainment





Loạt nghệ sĩ Monsta X, IVE, KiiiKiii, WOODZ trực thuộc các hãng đĩa trực thuộc của Kakao Entertainment như Antenna, Edam, Starship sẽ đẩy mạnh mở rộng fandom toàn cầu thông qua album mới, lưu diễn thế giới và nhiều dự án quốc tế trong năm 2026.





Các anh chàng Monsta X mở màn năm mới với chuyến lưu diễn toàn cầu “THE X : NEXUS”, bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) trong ba ngày từ ngày 30/1-1/2 rồi mở rộng sang châu Á và Mỹ Latinh. Nhóm sẽ tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu sau thành công của album kỷ niệm 10 năm và hoạt động với đội hình đầy đủ trong năm nay.





Nhóm nữ IVE sẽ comeback vào cuối tháng 2 với album mới sau khi tung ca khúc mở đường trong ngày 9/2. Nhóm cũng sẽ bước vào hành trình cho chuyến lưu diễn thế giới thứ 2 “Show What I Am”, bắt đầu tại Nhật Bản trong tháng 4 và sau đó lần lượt đi qua Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương, tiếp tục củng cố vị thế girlgroup hàng đầu K-pop hiện tại.





Trong khi đó, đàn em tân binh cùng nhà Starship là KiiiKiii đã phát hành album mini thứ 2 “Delulu Pack” trong ngày 26/1, thể hiện màu sắc âm nhạc đa dạng và hình ảnh gen Z cá tính, tiếp tục mở rộng fandom quốc tế như một nhóm nhạc nữ K-pop thế hệ mới.





WOODZ của Edam cũng đã xác nhận phát hành album đầy đủ trong năm 2026, nối tiếp thành công của bản hit “Drowning” trong năm ngoái, nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ toàn cầu. Nam ca sĩ cũng thử sức diễn xuất với phim điện ảnh “Slide Strum Mute”, dự kiến ra mắt công chúng trong ngày 26/2, cho thấy những nỗ lực cùng hướng đi đa lĩnh vực của anh chàng.





Bên cạnh đó, các nghệ sĩ trực thuộc Antenna như Kyuhyun, Jung Seung-hwan và ban nhạc Dragon Pony cũng đang mở rộng phạm vi tiếp cận với người hâm mộ trong nước và quốc tế thông qua các sân khấu và lễ hội âm nhạc đa dạng. Cùng với đó, ban nhạc toàn cầu mới hrtz.wav của công ty giải trí Kakao được thành lập thông qua dự án tìm kiếm tài năng âm nhạc toàn cầu “Steal Heart Club” cũng dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm 2026. Nhóm được kỳ vọng sẽ góp phần trong mục tiêu tăng tốc mạnh mẽ trên bản đồ K-pop toàn cầu của Kakao.