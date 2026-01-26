Khu trượt băng và trượt tuyết tại Bắc Triều Tiên

Bắc Triều Tiên gần đây chú trọng xây dựng và mở rộng các cơ sở hạ tầng thể thao mùa đông, đặc biệt là các khu trượt băng và trượt tuyết trong nước. Tháng 12/2023, Sân trượt băng ngoài trời Nhân dân Bình Nhưỡng với hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cùng các dịch vụ đa dạng, đã chính thức mở cửa, đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan mỗi năm.





Ở miền Bắc, khu trượt băng và trượt tuyết không chỉ phục vụ mục đích giải trí mà còn được sử dụng như công cụ tuyên truyền chính trị. Thông qua việc giới thiệu khung cảnh tráng lệ, bắt mắt tại sân trượt băng ngoài trời, chính quyền miền Bắc quảng bá hình ảnh một Bắc Triều Tiên hiện đại và ổn định, làm nổi bật đường lối “chính trị vì nhân dân”. Đồng thời, dưới ảnh hưởng của chiến lược “chính trị thể thao” của Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ Kim Jong-un, trượt băng và trượt tuyết được xem là môn thể thao đại diện cho việc rèn luyện thể chất và tinh thần, hướng tới mục tiêu cống hiến cho đất nước.





Bên cạnh đó, trong bối cảnh kinh tế miền Bắc vẫn đang gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt quốc tế, các khu trượt tuyết quy mô lớn kết hợp mô hình du lịch như khu trượt tuyết Masikryong được vận hành nhằm thu hút du khách nước ngoài, qua đó gia tăng nguồn thu từ du lịch. Trong tương lai gần, Bắc Triều Tiên được cho là sẽ tiếp tục thúc đẩy chiến lược trên để phát triển du lịch, kích thích kinh tế địa phương và từng bước cải thiện hình ảnh quốc gia.



