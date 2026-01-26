Nhiều sự cố về số điện thoại mang tính chất quảng bá của các nghệ sĩ Hàn Quốc gây ảnh hưởng ngoài đời thật

ⓒ CAM WITH US, NETFLIX





Bộ đôi song ca nữ Davichi đang vướng vào tranh cãi khi một số điện thoại đang được sử dụng ngoài đời thực bị in trên danh thiếp phát cho khán giả tại concert của nhóm tại Seoul hôm 24-25/1 vừa qua.





Cụ thể, ở phần mở màn buổi diễn nói trên của Davichi có tiết mục phát danh thiếp in số điện thoại cho người hâm mộ như một phần dàn dựng sân khấu. Trên danh thiếp có dòng thông điệp mang ý nghĩa kết nối thời gian, kèm theo số điện thoại 8 chữ số được tạo ra dựa trên ý nghĩa biểu tượng liên quan đến năm ra mắt của Davichi. Tuy nhiên, dãy số tượng trưng này lại trùng khớp với một số điện thoại đang được người khác sử dụng ngoài đời thật.





Bị ảnh hưởng nghiêm trọng do số lượng cuộc gọi đổ về quá lớn, chủ nhân thực sự của số điện thoại sau đó đã chia sẻ với chương trình trò chuyện về các vấn đề thời sự “사건반장” (tạm dịch “Trưởng ban vụ việc”) Hàn Quốc, cho biết kể từ sau concert của Davichi, bản thân rất khổ sở khi thường xuyên nhận được các cuộc gọi từ những số lạ.





Sau đó, công ty quản lý CAM with us (Camwus) ngày 27/1 trên tài khoản chính thức đã đưa ra thông báo rằng số điện thoại in trên danh thiếp được sử dụng trong quá trình dàn dựng concert chỉ mang tính chất phục vụ biểu diễn và không phải số điện thoại dùng để liên lạc ngoài đời thực. Phía công ty đồng thời cho biết chủ sở hữu của số điện thoại nói trên hiện đang chịu ảnh hưởng do các cuộc gọi liên tục, kêu gọi công chúng tuyệt đối không tiếp tục liên hệ tới số điện thoại này nhằm tránh phát sinh thêm thiệt hại.





Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên việc số điện thoại dung để quảng bá trong các sự kiện gây ra thiệt hại cho người sử dụng ngoài đời thực.





Trước đó, dãy số in trên thiệp mời xuất hiện trong phim “Trò chơi con mực” (Squid Game) cũng đã gây ra thiệt hại tương tự. Dù dãy số này không bao gồm đầu số 010 hay mã vùng, hệ thống vẫn tự động thêm 010 khi người xem nhập số để gọi. Trước vụ việc, đạo diễn Hwang Dong-hyuk của bộ phim đã lên tiếng xin lỗi, cho biết ekip sản xuất không lường trước được việc tự động kết nối đầu số 010.





Bên cạnh đó, vào tháng 11 năm ngoái, ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun-woo cũng từng có hoạt động quảng bá album mới dành cho fan hâm mộ. Đó là fan có thể nghe các đoạn ghi âm giọng nói được thu sẵn trước thời điểm anh nhập ngũ thông qua một số điện thoại bắt đầu bằng 070. Tuy nhiên, do một bộ phận người dùng nhập sai số, những cá nhân đang sử dụng các số điện thoại tương tự đã bị ảnh hưởng. Phía công ty quản lý sau đó đã lên tiếng xin lỗi và kêu gọi công chúng sử dụng đúng số được cung cấp.