Bae Doona được mời làm giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 76 

Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Berlin ngày 28/7 (giờ địa phương) đã thông báo danh sách các giám khảo của Hội đồng giám khảo năm 2026. Trong đó, nữ diễn viên Bae Doona (Hàn Quốc) sẽ cùng đạo diễn Reinaldo Marcus Green (Mỹ) và Min Bahadur Bham (Nepal) lựa chọn tác phẩm chiến thắng trong các hạng mục tranh giải năm nay, bao gồm cả giải dành cho phim xuất sắc nhất như giải Gấu vàng. Chủ tịch Hội đồng giám khảo sẽ do đạo diễn người Đức Wim Wenders đảm nhận.





Đây là lần thứ ba một nhân vật giới phim ảnh Hàn Quốc đảm nhiệm vị trí ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Berlin, sau nữ diễn viên Lee Young-ae (2006) và đạo diễn Bong Joon-ho (2015).





Khai mạc tại Berlin (Đức) vào ngày 12/2, liên hoan phim sẽ giới thiệu 22 bộ phim tranh giải Gấu vàng, bao gồm “At the Sea” của Kornél Mundruczó (Mỹ, Hungary), “In a Whisper” của Leyla Bouzid (Pháp, Tunisia), “Dao” của Alain Gomis (Pháp, Senegal) và “Flies” của Fernando Eimbcke (Mexico).





Trong số các tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc tại liên hoan phim năm nay, phim “Ngày cô ấy trở về” (The Day She Returns) của đạo diễn Hong Sang-soo được mời trình chiếu ở hạng mục Panorama (Toàn cảnh). Đây là hạng mục không cạnh tranh, trình chiếu các bộ phim có giá trị nghệ thuật cao và cách tiếp cận táo bạo đối với các vấn đề xã hội. “Tên tôi là” (My Name) của đạo diễn Jung Ji-young góp mặt tại hạng mục Forum (Diễn đàn), tập trung giới thiệu những tác phẩm điện ảnh mang tính thử nghiệm và sáng tạo. Bên cạnh đó, “Con đường để xóa bỏ” (En Route To), tác phẩm phim dài đầu tay của đạo diễn Yoo Jae-in, được mời trình chiếu ở hạng mục Generation 14plus (Thế hệ 14+), chuyên giới thiệu các bộ phim về đề tài trưởng thành.