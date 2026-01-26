Bae Chul-soo, Young K, Yuqi thăng cấp lên hội viên chính thức của KOMCA

ⓒ YONHAP News, JYP Entertainment, CUBE Entertainment

Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) ngày 29/1 đã công bố trên trang web chính thức danh sách 30 hội viên được thăng cấp lên hội viên chính thức năm 2026, trong đó có Bae Chul-soo của ban nhạc rock Songgolmae (Chim cắt), Young K (Day6) và Yuqi (i-dle).





KOMCA là tổ chức được ủy thác quản lý quyền tài sản tác giả của các nhà sáng tác âm nhạc trong nước. Hàng năm vào tháng 1, Hiệp hội lựa chọn các trường hợp được thăng cấp từ hội viên bán chính thức lên hội viên chính thức dựa trên thời gian gia nhập và thành tích tiền bản quyền theo quy định.





Bae Chul-soo là gương mặt tiêu biểu của nhạc rock Hàn Quốc, từng tham gia sáng tác và viết lời cho các ca khúc của nhóm như “모여라” (Tụ lại đây) và “빗물” (Nước mưa). Ông hiện đang tiếp tục hoạt động bền bỉ với vai trò ca sĩ và DJ radio. Còn tay bass Young K của ban nhạc Day6 đã tham gia sáng tác và viết lời cho nhiều ca khúc tiêu biểu của nhóm như “예뻤어” (Đẹp lắm) và “한 페이지가 될 수 있게” (Anh sẽ trở thành một trang trong đời em). Anh là thành viên đầu tiên của nhóm đạt tư cách hội viên chính thức của KOMCA. Ngoài ra, Yuqi cũng trở thành hội viên chính thức nhờ tham gia sáng tác và viết lời cho các ca khúc của i-dle như “Neverland” và “All Night”.





Bên cạnh đó, danh sách thăng cấp lần này còn có ca nhạc sĩ Stella Jang và nhà soạn nhạc TAK (Han Won-tak), người từng tham gia sản xuất các ca khúc cho Seventeen và Stray Kids.





Ở lĩnh vực âm nhạc phi đại chúng, các nhà sáng tác như Oh Nam-hoon (nhạc đồng dao), Lee Hyuk-jin (nhạc tôn giáo) và Kim Eun-soo (nhạc thuần túy) cũng được đưa vào danh sách hội viên chính thức.