Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc vắng mặt trong các hoạt động vì lý do sức khỏe khiến fan không khỏi lo lắng

Công ty quản lý Ghost Studio ngày 25/1 thông báo nữ diễn viên Cha Joo-young đã tạm thời ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Trong thời gian tới, cô sẽ không thể tham gia các lịch trình công khai và một số hoạt động theo kế hoạch đã định. Theo Ghost Studio, Cha Joo-young đã phải điều trị và kiểm tra chuyên sâu do tình trạng chảy máu mũi kéo dài. Nữ diễn viên đã phải tiến hành phẫu thuật tai-mũi-họng theo ý kiến của đội ngũ y tế và hiện đang trong giai đoạn hồi phục và theo dõi sau phẫu thuật. Phía công ty hy vọng người hâm mộ thông cảm vì sự vắng mặt của Cha Joo-young trong các hoạt động chính thức bao gồm quảng bá tác phẩm trong thời gian này.





Bộ phim điện ảnh Sister (Chị gái) do Cha Joo-young tham gia diễn xuất đã ra mắt tại rạp hôm 28/1, cả bộ phim truyền hình Climax cũng sắp được công chiếu. Việc thông tin sức khỏe của cô gặp vấn đề được công bố ngay trước thời điểm các tác phẩm liên tiếp ra mắt càng khiến người hâm mộ và công chúng thêm tiếc nuối.





Trước đó, nam diễn viên Ko Kyung-pyo cũng vắng mặt buổi họp báo ra mắt phim truyền hình Điều tra viên Hong hôm 12/1 vì lý do sức khỏe. Sau đó, trong buổi phát sóng trực tiếp trên một kênh YouTube, Ko Kyung-pyo cho biết anh bị cùng lúc viêm dạ dày cấp tính và viêm ruột vào rạng sáng hôm họp báo. Tình trạng mất nước nghiêm trọng và cả đau, chướng bụng dữ dội khiến anh kiệt sức và phải gọi xe cứu thương. Nam diễn viên chia sẻ tình trạng căng chướng bụng nghiêm trọng của anh có lẽ xuất phát từ căng thẳng khiến chứng viêm tích tụ trong thời gian dài.





Ngoài ra, nam diễn viên Ha Do-kwon gần đây cũng khiến người hâm mộ lo lắng khi thông báo tạm dừng biểu diễn và phải tiến hành phẫu thuật. Anh cho biết sau khi phát hiện bất thường về sức khỏe và đi kiểm tra, anh buộc phải nhập viện giữa thời gian biểu diễn vì không thể trì hoãn phẫu thuật, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả và cam kết sẽ sớm trở lại trong trạng thái khỏe mạnh.





Ha Do-kwon đang đảm nhận vai Michael trong vở nhạc kịch Cabin. Do ca phẫu thuật đột xuất, vai diễn của anh trong các suất diễn đã được thay thế lần lượt bởi một vài diễn viên khác. Dự kiến, nam diễn viên sẽ tham gia buổi diễn lại vở nhạc kịch Swing Days: Code Name A vào ngày 16/4 tới.