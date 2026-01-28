V (BTS) xếp thứ 4 trong 10 nhân vật tiêu biểu có lượt tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2025

ⓒ Big Hit Music





Nền tảng tài nguyên một cửa (one-stop resource platform) Jagran Josh gần đây công bố thành viên V của nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã đứng thứ 4 trong danh sách “Top 10 nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google toàn cầu năm 2025”. Anh xếp sau Tổng thống Mỹ Donald Trump, tỷ phú Elon Musk và nữ ca sĩ Taylor Swift. Đây là trường hợp hiếm hoi một nghệ sĩ K-pop lọt vào nhóm đầu trong danh sách những nhân vật tiêu biểu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thể thao và âm nhạc.





Những cái tên theo sau đó bao gồm cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, rapper Drake và nghệ sĩ Kendrick Lamar. Trong số các nữ nghệ sĩ nhạc pop, Taylor Swift đứng đầu, còn ở nhóm nam thì V là người có lượng tìm kiếm cao nhất. Jagran Josh phân tích rằng sức hút tìm kiếm của V đến từ hoạt động solo, mức độ lan tỏa cao trên nền tảng Instagram và phong cách thời trang cá tính, đồng thời nhấn mạnh anh liên tục là tâm điểm chú ý tại hơn 70 quốc gia.





V cũng xếp hạng 6 trong “Top 7 nam nghệ sĩ sinh sau năm 1990 được tìm kiếm nhiều nhất”, và là nghệ sĩ K-pop duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng này. Trong nhóm các nam nghệ sĩ nhạc pop sinh sau năm 1990, Justin Bieber đứng đầu, tiếp theo là Ed Sheeran, Harry Styles, The Weeknd, Zayn Malik, V và Travis Scott. Dữ liệu tìm kiếm liên quan được tổng hợp từ năm 2004, thời điểm Google tích lũy dữ liệu đủ lớn để có thể bắt đầu phân tích xu hướng toàn cầu, cho đến nay.





Kể từ khi ra mắt cùng BTS vào ngày 13/6/2013 cho đến ngày 30/1/2026, V liên tục duy trì vị trí cao trên các bảng xếp hạng tìm kiếm của Google, cho thấy vị thế nổi bật như một đại diện của K-pop. Anh được ghi nhận là nghệ sĩ châu Á được tìm kiếm nhiều nhất theo Google Trends qua các năm 2021, 2022, 2024 và 2025.





Trên trang bách khoa toàn thư mở Wikipedia, V hiện là nghệ sĩ Hàn Quốc có lượng truy cập cao nhất. Năm 2024, anh xếp thứ 7 trong danh sách “Nam nghệ sĩ nhạc pop được tìm kiếm nhiều nhất thế giới”, sánh vai cùng các tên tuổi toàn cầu như Michael Jackson, Eminem, Kanye West, Drake, Justin Bieber và Kendrick Lamar.