Tên trộm dấu yêu (To My Beloved Thief)





Tên tiếng Hàn: 은애하는 도적님아

Thể loại: Phim truyền hình cổ trang, lãng mạn

Diễn viên: Nam Ji-hyun, Moon Sang-min, Hong Min-gi, Han So-eun, Choi Won-young, Ha Seok-jin

Đạo diễn: Ham Yeong-geol, Lee Ga-ram

Kịch bản: Lee Seon

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 03/01/2026 ~

Số tập dự kiến: 16 tập





Giới thiệu:

Một câu chuyện tình lãng mạn đầy nguy hiểm và vĩ đại về một người con gái trở thành tên trộm đệ nhất thiên hạ và hoàng tử tài ba của triều đại Joseon (thế kỷ XIV đến XIX), người truy đuổi cô. Khi linh hồn cả hai hoán đổi cho nhau, họ cứu giúp lẫn nhau và cuối cùng bảo vệ người dân của mình.





Hong Eun-jo/Gil-dong, diễn viên Nam Ji-hyun

Hong Eun-jo là một eolnyeo (con gái sinh ra giữa tầng lớp tiện dân và quý tộc). Nàng có khí phách và tính tình mạnh mẽ. Mặc dù mẫu thân có xuất thân thấp kém nhưng Eun-jo lại được người cha quý tộc yêu thương và dạy dỗ chu đáo. Rồi đột nhiên gia đình sa sút, nàng phải hành nghề lang y, trở thành người duy nhất còn lại kiếm tiền thay cho trụ cột gia đình. Với bản chất hiền lành và ấm áp, Eun-jo luôn tận tâm chăm sóc người bệnh. Nàng không cam tâm khi chứng kiến những bách tính chết đói và gầy guộc do sự bóc lột của quan lại tham nhũng, những nô lệ bị gia chủ đánh đập vô cớ, những người đến thuốc men cũng không thể cứu chữa được họ. Nàng lựa chọn trở thành một tên trộm vì người dân, lẻn vào kho của quý tộc, trộm những thứ đã bị lấy đi một cách bất công từ những người bệnh cho đến khi bệnh tình của họ được chữa khỏi. Kể từ đó, bách tích gọi tên trộm này là Gil-dong, tức người bạn đồng hành (dongmu) trên đường (gil).





Yi Yeol, diễn viên Moon Sang-min

Hoàng tử Yi Yeol sở hữu vẻ ngoài nổi bật, dáng vẻ cao ráo và khí chất bẩm sinh nhưng chàng lại bị gắn với đủ loại danh xưng tiêu cực như kẻ ăn chơi trác táng, tên lêu lổng vô lại. Tất cả điều đó đều là lớp vỏ ngoài mà Yi Yeol muốn mọi người thấy. Năm xưa, khi còn nhỏ, sự thông minh vượt trội của chàng lọt vào mắt phụ vương, người từng nảy sinh ý định đưa chàng lên ngôi thay vì thái tử. Nhận ra nguy cơ ấy trong chớp mắt, thái tử khi đó cũng chính là người anh cùng cha khác mẹ của Yi Yeol đã thì thầm cảnh báo em trai rằng hãy che giấu trí tuệ của mình, chỉ như vậy mới có thể bảo vệ được mẫu thân. Từ ngày ấy, Yi Yeol lựa chọn sống như một kẻ vô dụng, lời nói và hành vi đều chẳng đáng giá, suốt ngày rong chơi hưởng lạc như một vương tộc nhàn rỗi. Chàng đặc biệt thích giả làm quan viên, dùng đầu óc sắc bén để phá án, bắt được không ít phạm nhân rồi lại quay về khoe khoang những màn suy luận của mình trước đám nội quan và cung nữ.





Lim Jae-yi, diễn viên Hong Min-gi

Lim Jae-yi luôn sống dưới cái bóng của phụ thân, chưa từng được phép bộc lộ bản thân. Chàng luôn buộc phải thuận theo, nghe lời răm rắp, một cuộc đời mà ngay cả dục vọng của chính mình cũng không được quyền sở hữu. Cho đến khi gặp Hong Eun-jo, Jae-yi lần đầu tiên bắt đầu mơ về một khát vọng chưa từng có, dù bản thân anh vẫn chưa biết đó có phải là ái mộ hay không.





Shin Hae-rim, diễn viên Han So-eun

Shin Hae-rim là tiểu thư danh gia, vị hôn thê được sắp đặt của Lim Jae-yi, một mối quan hệ mang tính chính trị. Dẫu vậy, Hae-rim vẫn ôm một mong ước rất nhỏ: dù khởi đầu do người lớn định đoạt, kết cục vẫn có thể là hai người thật lòng yêu thương nhau. Thế nhưng hy vọng ấy nhanh chóng sụp đổ khi nàng tận mắt chứng kiến vị hôn phu của mình giữa chợ, kẻ đã có hôn ước, lại ung dung qua lại cùng kỹ nữ. Lòng như lửa đốt nhưng nàng buộc phải nhẫn nhịn, bởi đó là đức hạnh của một người con gái mà nàng được dạy từ nhỏ. Mồ côi cha mẹ sớm, lớn lên dưới sự giáo dưỡng nghiêm khắc của huynh trưởng, Hae-rim luôn kìm nén cảm xúc, chỉ giữ lại vẻ ôn nhu, ít nhất là cho đến khi gặp Hong Eun-jo và Yi Yeol.