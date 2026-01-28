CJ ENM bắt tay cùng JYP China và Tencent Music lập liên doanh nhắm vào thị trường Trung Quốc

ⓒ CJ ENM

Công ty giải trí CJ ENM ngày 2/2 cho biết đã hợp tác cùng NCC Entertainment (NCC) để thành lập công ty liên doanh mang tên “ONECEAD” (tiếng Trung là Vạn Hi Đức). Thông qua đó, CJ ENM chính thức khởi động và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nghệ sĩ toàn cầu quy mô lớn tại thị trường Trung Quốc. NCC là công ty liên doanh giữa JYP China (công ty con tại Trung Quốc của JYP Entertainment) với nền tảng âm nhạc và giải trí lớn nhất Trung Quốc Tencent Music Entertainment (TME).





Tên gọi “ONECEAD” được kết hợp từ giá trị cốt lõi “Onlyone” (Duy nhất) của CJ ENM và sứ mệnh “Leader in Entertainment” (Người dẫn đầu trong lĩnh vực giải trí) của JYP, thể hiện định hướng dẫn đầu phát triển và mở rộng sở hữu trí tuệ (IP) của thế hệ nghệ sĩ mới có khả năng dẫn dắt thị trường toàn cầu.





Trước đó, CJ ENM đã gặt hái nhiều thành công trong hoạt động quản lý nghệ sĩ và kinh doanh âm nhạc tại Nhật Bản thông qua liên doanh Lapone Entertainment. Các nghệ sĩ trực thuộc Lapone như hai nhóm nam JO1 và INI không chỉ xây dựng được fandom vững chắc và độ nhận diện cao tại thị trường Nhật Bản, mà còn mở rộng ảnh hưởng sang châu Á và thị trường toàn cầu thông qua tour diễn và các hoạt động nội dung, qua đó khẳng định năng lực cạnh tranh xuyên biên giới của IP nghệ sĩ.





Việc thành lập ONECEAD lần này được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm mở rộng mô hình liên doanh toàn cầu của CJ ENM sang khu vực Trung Quốc. Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất nội dung và âm nhạc của CJ ENM với hệ thống hạ tầng cùng mạng lưới địa phương vững mạnh của NCC được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể sức cạnh tranh của mảng kinh doanh nghệ sĩ toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường tỷ dân.