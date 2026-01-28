G-Dragon lần đầu biểu diễn tại khu vực Trung Đông kể từ khi ra mắt

ⓒ Galaxy Corporation

Công ty quản lý Galaxy Corporation ngày 3/2 xác nhận G-Dragon sẽ trở thành nghệ sĩ diễn chính (headliner) tại lễ hội âm nhạc quốc tế “Krazy Super Concert”, diễn ra vào ngày 17/2 (giờ địa phương) tại sân Dubai Media City Amphitheatre ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).





“Krazy Super Concert” là chuỗi lễ hội âm nhạc toàn cầu từng được tổ chức tại New York cũng như Los Angeles (Mỹ), và Dubai sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của lễ hội này tại khu vực Trung Đông, đánh dấu bước mở rộng mới của sự kiện.





Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên G-Dragon biểu diễn chính thức tại Trung Đông kể từ khi ra mắt, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng mở rộng của nam nghệ sĩ trên thị trường âm nhạc quốc tế. Ngoài ra, lễ hội còn quy tụ nhiều nghệ sĩ K-pop quen thuộc như Kim Jong-kook, Jay Park và Yerin, hứa hẹn mang đến một sân khấu sôi động và đa sắc màu cho khán giả tại Dubai.





Mặt khác, trước thềm sự kiện trên, G-Dragon sẽ lần lượt tổ chức fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp solo, bắt đầu từ chặng Hàn Quốc (ngày 6-8/2), Nhật Bản (13-15/2). Sau khi biểu diễn tại Dubai, nam ca sĩ sẽ gặp gỡ người hâm mộ trong chặng fan meeting ở Thái Lan từ ngày 21-22/2, tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.