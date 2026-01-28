Katseye xuất hiện trong quảng cáo tại sự kiện thể thao Super Bowl

ⓒ HYBE UMG

Công ty giải trí Hybe và hãng Geffen Records ngày 4/2 cho biết nhóm nhạc nữ đa quốc tịch Katseye sẽ xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của thương hiệu bảo hiểm toàn cầu State Farm, dự kiến được phát sóng trong trận chung kết Giải bóng bầu dục quốc gia (NFL) “Super Bowl” của Mỹ vào ngày 9/2 (giờ địa phương). Trận đấu này là một sự kiện thể thao và văn hóa đại chúng lớn nhất Bắc Mỹ.





Trong đoạn quảng cáo, 6 thành viên Katseye góp mặt cùng diễn viên Hailee Steinfeld và nghệ sĩ hài Keegan-Michael Key, trình diễn trên nền ca khúc huyền thoại “Livin’ on a Prayer” của ban nhạc rock Bon Jovi. Đoạn teaser ngắn về quảng cáo này được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của State Farm cũng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.





Super Bowl được xem là “đỉnh cao của thị trường quảng cáo và giải trí” tại Mỹ, với lượng người xem năm ngoái lên tới hơn 127,7 triệu khán giả trên sóng truyền hình và các nền tảng phát trực tuyến. Theo Tờ thời báo tài chính Financial Times (FT) của Anh và truyền thông quốc tế, đơn giá cao nhất cho một quảng cáo 30 giây tại sự kiện này lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu USD, và được bán hết với tốc độ nhanh nhất từ trước đến này.





Sau lễ trao giải Grammy lần thứ 68, sức ảnh hưởng của Katseye càng thêm nổi bật hơn với việc xuất hiện trong một quảng cáo có quy mô tại một sự kiện lớn tại Mỹ với sự góp mặt của các tập đoàn và thương hiệu hàng đầu toàn cầu. Song song với đó, độ nổi tiếng của Katseye tại thị trường xứ sở cờ hoa cũng đang tăng mạnh. Nhóm sẽ lần đầu xuất hiện trên chương trình talkshow nổi tiếng “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” của đài NBC, dự kiến phát sóng vào ngày 5/2 (giờ địa phương), tiếp tục mở rộng độ phủ sóng với khán giả đại chúng.





Ra mắt từ dự án tuyển chọn toàn cầu theo “phương pháp K-pop”, Katseye hiện đang đạt thành tích ấn tượng trên “Hot 100” và “Billboard 200” của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) với nhiều ca khúc và album trụ hạng nhiều tuần liên tiếp. Thành công này giúp các cô nàng được xem là một trong những ví dụ tiêu biểu cho chiến lược toàn cầu của Hybe trong việc tạo ra nhóm nhạc mang sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới K-pop.