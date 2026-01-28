Du học sinh Bắc Triều Tiên

ⓒ KBS News

Bắc Triều Tiên dù duy trì chính sách khép kín nhưng vẫn cử một số sinh viên xuất sắc ra nước ngoài học tập nhằm phục vụ mục tiêu phát triển quốc gia. Quá trình du học của sinh viên miền Bắc chịu sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ, từ quốc gia đến ngành học. Miền Bắc chủ yếu cử du học sinh sang Trung Quốc và Nga. Gần đây nước này khuyến khích du học các ngành công nghệ tiên tiến như kỹ thuật thông tin, công nghệ thông tin (IT) và khoa học máy tính.





Học sinh miền Bắc muốn đi du học ở các nước khác phải vượt qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt, từ kiểm tra sức khỏe, lý lịch xuất thân đến đào tạo ngoại ngữ và tư tưởng. Ngay cả khi ở nước ngoài, du học sinh cũng phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt và chịu sự giám sát chặt chẽ. Dù tự do bị hạn chế, du học sinh miền Bắc được cho là có thể chấp nhận điều này vì sau khi về nước, họ có cơ hội được trọng dụng và gia nhập tầng lớp nòng cốt của xã hội.





Giới quan sát nhận định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục mở rộng chính sách du học để phục vụ phát triển đất nước. Mặt khác, du học sinh, vì là nhóm đối tượng tiếp xúc với văn hóa bên ngoài, dù bị chính phủ giám sát chặt chẽ vẫn có thể trở thành yếu tố rủi ro cho chế độ. Vì vậy, Bình Nhưỡng được dự đoán sẽ vừa khuyến khích du học, vừa siết chặt tuyển chọn và tăng cường kiểm soát. Những bước đi tiếp theo của Bắc Triều Tiên trong chính sách du học sinh đang hết sức thu hút sự chú ý của dư luận.



