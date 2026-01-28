Jisung (NCT) quyên góp hơn 171.000 USD cho nghiên cứu ung thư tuyến tụy nhân dịp sinh nhật

ⓒ SM Entertainment

Bệnh viện Samsung Seoul ngày 5/2 thông báo Jisung (NCT) đã quyên góp 250 triệu won (171.000 USD). Khoản quyên góp này sẽ được sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu ung thư tuyến tụy.





Em út nhóm NCT chia sẻ rất đau lòng khi thấy các bệnh nhân phải vật lộn với những căn bệnh khó chữa. Mặc dù đây chỉ là một đóng góp nhỏ, nhưng anh hy vọng nó sẽ góp phần vào nghiên cứu y học và giúp nhiều người có cuộc sống hạnh phúc mà không phải chịu đau đớn. Nam thần tượng cũng nói thêm rằng để đáp lại tình yêu và sự ủng hộ NCTzen (tên cộng đồng fan hâm mộ NCT), anh cũng muốn cùng các fan chung tay tạo ra một thế giới ấm áp hơn.