XG lần đầu vào top 100 “Billboard 200” với album phòng thu đầu tay

Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 4/1 công bố album phòng thu đầu tay “THE CORE - 核” của XG ra mắt ở vị trí 93 trên bảng xếp hạng album chính “Billboard 200”. Theo đó, đây là tác phẩm đầu tiên của các cô nàng XG lọt vào top 100 của bảng xếp hạng album này.





Album “THE CORE - 核” (核 nghĩa là cốt lõi, bản chất) gồm 10 ca khúc, tập trung khai thác bản chất cốt lõi của âm nhạc và sự tồn tại, thay vì chạy theo xu hướng hay hình thức. Trước đó, album mini thứ hai “AWE” của nhóm phát hành năm 2024 cũng từng xếp thứ 175 cùng bảng xếp hạng, cho thấy tiềm năng tăng trưởng rõ rệt. Với album lần này, XG đã tiến thêm một bước quan trọng, đồng thời khắc họa rõ nét bản sắc nhóm xoay quanh các giá trị “tiến hóa, thay đổi và sáng tạo”.





Sức hút của album cũng được thể hiện trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Ở các bảng xếp hạng của iTunes, THE CORE - 核 đứng vị trí thứ 8 “Top Albums iTunes” tại Mỹ, hạng 9 bảng “Album iTunes toàn cầu”, đồng thời lọt “Top 200 Albums” của Apple Music tại 68 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Nhật Bản, album lần lượt xếp hạng 5 và 1 trên “Hot Albums”, “Download Albums” của Billboard Japan; hạng 5 “Album theo tuần” và dẫn đầu bảng xếp hạng “Album kỹ thuật số theo tuần” của trang âm nhạc tiêu biểu Oricon, cho thấy sự hiện diện nổi bật trên toàn bộ hệ thống bảng xếp hạng lớn.





Đặc biệt, ca khúc chủ đề “Hypnotize” gây chú ý với âm thanh huyền ảo kết hợp piano nhịp nhàng mang đến cảm giác đắm chìm giữa ranh giới thực và mộng. Ca khúc cũng đứng đầu bảng xếp hạng “Xu hướng toàn cầu” (Trending Worldwide) của nền tảng YouTube, đồng thời được chọn vào playlist “Nhạc mới thứ Sáu” (New Music Friday) tại 43 quốc gia và vùng lãnh thổ trên Spotify, thiết lập kỷ lục mới cho nhóm.





Ngoài ra, XG trong năm ngoái từng xuất hiện với tư cách khách mời chương trình âm nhạc The Voice mùa 28 tại Mỹ, trình diễn ca khúc phát hành trước “Gala” và nhận được sự chú ý nhờ khả năng hát live cùng màn trình diễn ấn tượng. Sau khi comeback, nhóm liên tục góp mặt trên các sân khấu âm nhạc tại hàn Quốc với những màn trình diễn được đánh giá cao.





Trong thời gian tới, XG sẽ khởi động tour diễn thế giới lần thứ hai mang tên “XG World Tour: The Core” bắt đầu từ ngày 6/2 tại Nhật Bản, tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu.