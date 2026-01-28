Tứ quân tử mai lan cúc trúc trong tư tưởng của người Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, hoa mai là loài hoa nở đầu tiên khi xuân về, mặc cho lớp tuyết phủ trên mặt đất còn chưa kịp tan. Bên cạnh đó còn có những nhành lan thơm dìu dịu, tinh khiết, lan tỏa hương khắp chốn rừng sâu thăm thẳm. Hoa cúc thì rạo rực rộ nở và tỏa hương ngào ngạt tới tận khi sương giá đóng băng. Còn khóm tre thì 4 mùa đều xanh ngắt và vươn lên thẳng tắp. Thế nên giới học giả Hàn Quốc xưa cho rằng những phẩm chất và đặc điểm của “mai lan cúc trúc” chính là những đức tính mà con người cần noi theo nên coi “mai, lan, cúc, trúc” là tứ quân tử để nhắc nhở bản thân luôn giữ gìn khí tiết, phấn đấu trở thành một người quân tử. Học giả Shin Heum sống trong thời trung kỳ của triều đại Joseon (thế kỷ XIV đến XIX) có lưu bút một áng thơ, rằng: "Ngô đồng có già nghìn tuổi vẫn giữ nốt nhạc. Hoa mai có lạnh cóng vẫn suốt đời không phai hương" để nhắn nhủ với người đời là đừng nên hành động chỉ vì lợi ích trước mắt, hãy giữ phẩm hạnh trước sau như một, đặc biệt là lúc khó khăn nhất trong cuộc đời. Và có lẽ đây cũng chính là giá trị cốt lõi mà người học giả Hàn Quốc xưa hướng tới.





* Nhạc phẩm "Bom Bameui Maehwa" (Hoa mai đêm xuân) / nghệ sĩ đàn nhị Haegeum Gang Eun-il, nghệ sĩ sáo trúc ngang lớn Daegeum Han Chung-eun và nghệ sĩ Piano Kwon Jin-won

* Âm nhạc Haegeum Sanjo dòng Jiyeonghee / nghệ sĩ đàn nhị Haegeum Ji Yeong-hee, nghệ sĩ trống phong yêu Janggu Seong Geum-yeon