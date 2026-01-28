Lisa (Blackpink) đảm nhận vai chính và tham gia sản xuất phim rom-com Netflix

ⓒ LLOUD

Lisa được chọn vào vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh hài lãng mạn do Netflix sản xuất.





Nền tảng dịch vụ video trực tuyến (OTT) toàn cầu Netflix ngày 6/1 trên tài khoản chính thức thông báo Lisa (Blackpink) sẽ đảm nhận vai chính trong dự án phim hài tình cảm rom-com (romantic comedy) mới của nền tảng. Tác phẩm được cho là lấy cảm hứng từ bộ phim hài lãng mạn kinh điển Notting Hill (Anh).





Kịch bản phim do Katie Silberman chấp bút, nhà biên kịch đứng sau các tác phẩm như “Hai nàng mọt sách” (Booksmart), “Đời có như là mơ” (Isn’t It Romantic) và “Set It Up”.





Theo tờ Deadline của Mỹ, Lisa không chỉ tham gia diễn xuất mà còn góp mặt trong vai trò Tổng giám đốc sản xuất. Cô đã cùng David Bernard, Tổng giám đốc sản xuất sê-ri “Khu nghỉ dưỡng Hoa Sen Trắng mùa 3” (The White Lotus season 3) của nền tảng HBO, phát triển ý tưởng cho dự án. Bộ phim do công ty Middle Child Productions của David Bernard đảm nhận sản xuất.





Mặt khác, Lisa hiện đang tham gia ghi hình cho bộ phim điện ảnh Taigo của Netflix, đồng thời chuẩn bị cho màn tái xuất của Blackpink với đội hình đầy đủ vào ngày 27/2 tới.