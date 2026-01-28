Hearts2Hearts trở lại đường đua âm nhạc với đĩa đơn “RUDE!”

ⓒ SM Entertainment

Theo thông báo từ công ty quản lý, nhóm nhạc nữ Hearts2Hearts sẽ phát hành đĩa đơn “RUDE!” vào lúc 6 giờ chiều ngày 20/2 (giờ Hàn Quốc) trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến, chính thức khởi động chuỗi hoạt động dày đặc trong năm 2026. Đây là sản phẩm mới đầu tiên của nhóm sau khoảng 4 tháng, kể từ album mini đầu tay “FOCUS” ra mắt vào tháng 10 năm ngoái.





Trước đó, Hearts2Hearts đã tạo dấu ấn với loạt ca khúc mang màu sắc đa dạng như “The Chase” với không khí huyền bí, mơ màng; “Style” thể hiện năng lượng tươi sáng, tích cực; và ca khúc cùng tên album là “Focus” gây ấn tượng bằng giai điệu tinh tế. Chính vì vậy, tác phẩm lần này của các cô nàng được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc âm nhạc và màn trình diễn mới mẻ, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn cầu.





Nhóm cũng chứng minh vị thế “tân binh hàng đầu” khi năm vừa qua đã giành 7 giải tân binh tại các lễ trao giải K-pop lớn, bao gồm MAMA (Mnet Asian Music Awards) và Melon Music Awards (MMA - Giải thưởng âm nhạc Melon), đồng thời được đề cử ở hạng mục “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất K-pop” (Best New Artist (K-pop)) tại lễ trao giải Giải thưởng âm nhạc iHeartRadio 2026 của Mỹ.





Trong thời gian tới, Hearts2Hearts sẽ xuất hiện tại “SMTOWN LIVE” diễn ra vào ngày 14/2 tại Bangkok (Thái Lan). Nhóm cũng tổ chức fan meeting đầu tiên tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 21-22/2, tiếp tục với showcase Bắc Mỹ tại New York ngày 19/3 và Los Angeles ngày 22/3, trước khi gặp gỡ người hâm mộ tại Jakarta (Indonesia) vào ngày 28/3.