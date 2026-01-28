Phạm Thu Nga, nhà thiết kế váy cưới người Việt tại Hàn Quốc

Nhắc đến ngành cưới tại Hàn Quốc, người ta thường nghĩ đến những bộ váy cưới tinh xảo, không gian studio được dàn dựng công phu và một hệ sinh thái cưới chuyên nghiệp. Ít ai biết rằng trong ngành công nghiệp tưởng chừng như khó tiếp xúc đối với người nước ngoài này, có một nhà thiết kế trẻ người Việt Nam đang bền bỉ làm việc và khẳng định năng lực của mình. Đó là bạn Phạm Thu Nga, nhà thiết kế của Rose Rosa Wedding, một trong những thương hiệu lớn nhất của ngành cưới Hàn Quốc.





Tốt nghiệp Cử nhân Thiết kế khoa Trang phục và dệt may, Đại học Kyung Hee, Thu Nga đã vượt qua rất nhiều khó khăn để theo đuổi giấc mơ váy cưới, thậm chí đã phải nghỉ việc ở công ty chính thức đầu tiên vì lý do visa. Sự kiên định với ước mơ đã giúp bạn dần khẳng định vị trí trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt, nơi cơ hội việc làm đều thông qua “truyền miệng”, tuyển dụng qua giới thiệu. Tại Rose Rosa, Thu Nga không chỉ phụ trách mảng thiết kế, lên concept và cho ra mắt bộ sưu tập mới, mà còn tham gia trực tiếp vào toàn bộ quá trình sản xuất các mẫu thiết kế mà mình đảm nhận. Bên cạnh công việc chuyên môn, bạn còn là cầu nối giúp các thương hiệu Hàn Quốc hiểu hơn về văn hóa và thị trường cưới Việt Nam.





Hãy cùng trò chuyện với Thu Nga để hiểu hơn về hành trình theo đuổi đam mê váy cưới và những trải nghiệm rất đặc biệt của hậu trường ngành cưới xứ sở kimchi!