Cơn say mùa xuân (Spring Fever)





Tên tiếng Hàn: 스프링 피버

Thể loại: Phim truyền hình lãng mạn, hài hước

Diễn viên: Ahn Bo-hyun, Lee Joo-bin, Cho Jun-young, Lee Jae-in, Cha Seo-won

Đạo diễn: Park Won-guk

Kịch bản: Kim Ah-jung

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 01/05/2026 ~

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Một câu chuyện tình lãng mạn màu hồng giữa Yoon Bom, một giáo viên có trái tim băng giá và Seon Jae-gyu, chàng trai nồng hậu làm tan chảy trái tim cô.





Seon Jae-gyu, diễn viên Ahn Bo-hyun

Seon Jae-gyu là kiểu người đàn ông chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác phải dè chừng, thân hình vạm vỡ đến mức bị hiểu lầm là xã hội đen không phải chuyện hiếm, nhưng thực chất anh lại là một người thẳng thắn, ấm áp và sống rất rõ ràng. Mục tiêu duy nhất trong đời anh suốt hơn 30 năm qua chỉ là nuôi dạy cậu cháu trai thật tử tế, đến mức trở thành một ông chú cuồng cháu chính hiệu. Thế giới vốn chỉ xoay quanh đứa trẻ ấy bỗng chốc chao đảo khi Yoon Bom xuất hiện, một người phụ nữ khiến trái tim tưởng đã đóng băng của Jae-gyu bắt đầu tan chảy từng chút một.





Yoon Bom, diễn viên Lee Joo-bin

Giáo viên môn Giáo dục công dân (Hàn Quốc thường gọi là môn “Đạo đức”) Yoon Bom có vẻ ngoài lạnh lùng, luôn đứng ngoài mọi mối quan hệ xã hội. Từng là người hướng ngoại, rực rỡ và đầy tiếng cười, cô lựa chọn khép kín bản thân sau một biến cố, chuyển đến một vùng quê và tự đặt ra quy tắc sống không cười, không vui, không hạnh phúc. Thế nhưng sự xuất hiện của Seon Jae-gyu, người đàn ông có thân hình kỳ lạ, cách ăn mặc khó hiểu và khả năng tán tỉnh không nghỉ, lại dần phá vỡ bức tường lạnh như băng mà cô dựng lên. Ở bên anh, Yoon Bom bắt đầu cười trở lại và quên đi nỗi đau cũ, dù vẫn cố tự trấn an rằng đó chỉ là hệ quả của sự cô độc quá lâu.





Choi I-jun, diễn viên Cha Seo-won

Choi I-jun là luật sư tinh anh, hoàn hảo từ ngoại hình đến sự nghiệp, từng là bạn thân nhưng nay đã trở thành kẻ đối đầu không đội trời chung với Seon Jae-gyu. Anh đang truy tìm sự thật về việc Jae-gyu biến mất trong quá khứ, số tiền bị lấy đi và cả mối quan hệ chưa được giải quyết giữa hai người. Tuy nhiên, khi chứng kiến kẻ mà mình căm ghét đang hạnh phúc bên Yoon Bom, I-jun nhận ra cảm xúc của bản thân dần vượt khỏi ranh giới của thù hằn và công lý. Giữa lý trí của một luật sư và những rung động không nên có, anh bắt đầu lạc lối...