Baek Ji-young hẹn gặp khán giả Việt Nam trong concert vào tháng 3 tới

Công ty giải trí Tri-Us Entertainment ngày 9/2 thông báo nữ ca sĩ Baek Ji-young sẽ tổ chức concert “Baek Z Young 2026 D-DAY Concert” vào ngày 7/3 tới tại Nhà thi đấu Quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Theo đó, cô sẽ gặp gỡ người hâm mộ bản địa cũng như cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống tại đây.





Ca sĩ Baek Ji-young được yêu mến qua hàng loạt bản hit như “총 맞은 것처럼” (Giống như bị bắn), “사랑 안 해” (Không yêu nữa), “잊지 말아요” (Xin đừng quên em). Vì vậy, trong concert tại thành phố Hồ Chí Minh lần này, “nữ hoàng nhạc phim Hàn Quốc” dự kiến sẽ mang đến nhiều ca khúc đa dạng, từ những bản ballad da diết cho đến các sân khấu mạnh mẽ, bùng nổ, hứa hẹn sẽ mang đến một sân khấu tập trung vào live tương tác và hòa nhịp cùng khán giả.





Concert lần này do D-Day&Show và Marvelous Music, lần lượt là đơn vị tổ chức và đơn vị chủ quản thực hiện.