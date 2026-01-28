BoyNextDoor đồng hành cùng Save the Children hỗ trợ trẻ em cần được bảo vệ

ⓒ KOZ Entertainment

Nhóm nhạc nam BoyNextDoor ngày 10/2 chính thức công bố khởi động chiến dịch “Open The Dream Door” thông qua mạng xã hội và trang web của Save the Children. Save the Children là một tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế về cứu trợ và phát triển, hoạt động vì quyền trẻ em, vượt qua rào cản chủng tộc, tôn giáo và hệ tư tưởng chính trị. Chiến dịch được triển khai dựa trên khoản tiền quyên góp trực tiếp từ các thành viên, với mục tiêu mang đến môi trường ngủ an toàn và ổn định cho những trẻ em có điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn.





Thông qua công ty quản lý KOZ Entertainment, BoyNextDoor chia sẻ rằng việc cùng fandom của nhóm là Onedoor lan tỏa sự ấm áp và yêu thương khiến họ cảm thấy vô cùng ý nghĩa, đồng thời hy vọng sự chung tay của cộng đồng sẽ trở thành nguồn sức mạnh to lớn đối với các em nhỏ đang trong giai đoạn trưởng thành.





Trong khuôn khổ chiến dịch, Save the Children sẽ chọn ra 1.000 người trong số những người đăng ký tham gia thông qua trang web để gửi bộ dụng cụ tự làm áo ngủ. Sau khi người tham gia hoàn thiện và gửi lại thành phẩm cho Save the Children, đơn vị này sẽ phân phát cho các em nhỏ và các cơ sở phúc lợi. Hoạt động đăng ký tham gia diễn ra từ ngày 10-27/2.