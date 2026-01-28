Jang Won-young (IVE) lan tỏa tinh thần “Lucky Vicky” với khoản quyên góp cho bệnh nhi

ⓒ STARSHIP Entertainment

Hệ thống y tế Yonsei của Đại học Yonsei (Hàn Quốc) ngày 11/2 cho biết nữ thần tượng Jang Won-young (IVE) đã quyên góp 200 triệu won (khoảng 137.000 USD) cho bệnh viện Severance (trực thuộc cùng đại học) nhằm hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi và thanh thiếu niên.





Với lượng fan trẻ tuổi đông đảo và được công chúng yêu mến nhờ tinh thần tích cực “Lucky Vicky”, Jang Won-young quyết định thực hiện khoản đóng góp này với mong muốn giúp đỡ các bạn nhỏ và thanh thiếu niên đồng trang lứa trong quá trình chữa trị, hồi phục và phát triển.





Số tiền quyên góp sẽ được chia đều cho Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Severance và khoa Nhi Bệnh viện Gangnam Severance trực thuộc Hệ thống y tế Yonsei, mỗi nơi nhận 100 triệu won (khoảng 69.000 USD). Khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng cho công tác điều trị cũng như cải thiện môi trường khám chữa bệnh.





Đại diện bộ phận hợp tác đối ngoại của Hệ thống y tế Yonsei đã gửi lời cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử chia sẻ đầy ý nghĩa dành cho các bệnh nhi và thanh thiếu niên của Jang Won-young, đồng thời khẳng định khoản quyên góp sẽ được sử dụng một cách trân trọng nhằm mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho quá trình điều trị và hồi phục của các bệnh nhi.





Mặt khác, nhóm IVE đã phát hành ca khúc mở đường “Bang Bang” thuộc album phòng thu thứ hai “REVIVE+” vào ngày 9/2 vừa qua trước khi album đầy đủ chính thức ra mắt vào ngày 23/2 tới.