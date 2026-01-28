Sự thật về giả thuyết kế vị của con gái Chủ tịch Kim Jong-un

ⓒ KBS News

Gần đây, xuất hiện nhiều phân tích liên quan đến khả năng Kim Ju-ae, con gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, có thể trở thành người lãnh đạo thế hệ thứ 4 của Bắc Triều Tiên hay không. Nguyên nhân là bởi vì từ sau lần đầu xuất hiện công khai năm 2022 tại buổi thị sát phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17, Kim Ju-ae đã liên tục xuất hiện tại các sự kiện quan trọng về chính trị, quân sự, ngoại giao của miền Bắc.





Nếu Kim Ju-ae là người kế nhiệm, đây có thể là trường hợp đi ngược lộ trình kế vị truyền thống, vì Bình Nhưỡng thường trao chức vụ và đào tạo ứng viên kế nhiệm đã được chỉ định trước, rồi mới tiến hành xây dựng hình ảnh và quyền lực của ứng viên sau. Ngược lại, hình ảnh Kim Ju-ae đang được đẩy mạnh dù cô bé vẫn chưa nắm giữ chức vụ chính thức nào cho đến nay. Các chuyên gia cho rằng đây có thể là tính toán của ông Kim Jong-un nhằm chuẩn bị cho một thể chế có thể vượt qua rào cản tư tưởng Nho giáo và tâm lý phong kiến, để chấp nhận một nữ lãnh đạo trong tương lai; hoặc nhằm xây dựng nền tảng quyền lực dài hạn, phòng ngừa các rủi ro liên quan đến sức khỏe bản thân.





Dù chưa thể khẳng định Kim Ju-ae có phải người kế nhiệm hay không, nhiều nhận định cho rằng hình ảnh của con gái ông Kim vẫn đang được chính quyền miền Bắc quảng bá để củng cố tính chính danh cho thế hệ kế thừa thứ 4. Trong bối cảnh đó, nếu Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 9 trong tháng 2 này trao chức vụ cho Kim Ju-ae, nhiều khả năng cô bé có thể sẽ bước vào quá trình củng cố vị thế như là người kế nhiệm tiếp theo.